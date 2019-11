12-latek za restream Fame MMA ma zapłacić 2,5 mln zł. Rodzice tłumaczą, że ma Aspergera

„Był bardzo duży restream. I tam będzie ku...wsko duże odszkodowanie chyba” – komentował przed kilkoma miesiącami Wojciech Gola, współorganizator Fame MMA. „Nie chcę tu nikogo straszyć, ale to był restream na bardzo dużo osób” – dodawał. „Masakra. Współczuję tylko rodzicom. Myślcie. Bo dlaczego rodzice mają cierpieć za wasze błędy?” – apelował do młodych internautów.

Fame MMA opiera się na popularnym w ostatnich latach formacie mieszanych sztuk walki. Tym, co wyróżnia to wydarzenie, są w tym wypadku zawodnicy: celebryci, youtuberzy, influencerzy. Temat ten poruszany jest szerzej w najnowszym numerze tygodnika „Wprost” w tekście „Fame MMA. Seks, krew i miliony zysku na walkach patocelebrytów”.

To właśnie o ten zysk chodzi organizatorom, którzy przez nielegalne streamy internetowe tracą spory procent potencjalnych wpływów. – Szczególne znaczenie ma dla nas fakt, że trafiamy do grupy docelowej, która świetnie sobie radzi z komputerami, jest zorientowana w internecie i wie, jak takie rzeczy robić. Niestety, rzadko kto jest świadom, że takie postępowanie jest przestępstwem polegającym na naruszeniu praw autorskich i ich rozpowszechnianiu – mówił Onetowi współwłaściciel spółki Fame MMA Krzysztof Rozpara.

Ojciec Aleksandra o Aspergerze syna

O szczególnym rodzaju nieświadomości swojego syna postanowili opowiedzieć jego rodzice. – Problem polega na tym, że Aleksander ma zespół Aspergera. Jest to choroba w spektrum autyzmu. Oznacza to między innymi, że syn nie jest w stanie przewidywać konsekwencji swoich czynów, nie kalkuluje – wyjaśniał ojciec chłopaka. – Ma swój kanał na YouTube i prowadzenie go jest właściwie jedyną jego pasją, więc prawdopodobnie włączył tę retransmisję po to, żeby zaimponować internautom i zyskać popularność, bo na co dzień nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi sprawia mu olbrzymi kłopot – dodawał.

Mężczyzna podkreślał, że wspólnie z żoną zwykle śledzą działania swojego syna w internecie i używają opcji kontroli rodzicielskiej, a kanał na YouTube prowadzą wspólnie. Postanowił opowiedzieć o jego zwyczajach, by lepiej zobrazować osobę z Aspergerem. Podkreślał, że syn nie daje się przytulać, jest bardzo spięty i nie rozpoznaje emocji, a np. podczas rozmów z rodzicami zawsze chodzi wokół stołu. Bywa też wyjątkowo szczery. – My znamy jego zachowania, ale dla większości ludzi są one nieakceptowalne. Nigdy nie powiedział do nas „mamo” i „tato”. Nigdy, przez całe 13 lat – mówił.

W materiale Onetu podkreślono, że kwestia milionowego odszkodowania nie jest nienegocjowalna. Organizatorzy Fame MMA zapewniają, że ostatecznie zażądają mniejszej, ale nadal idącej w tysiące złotych kwoty. Proponują też ugodę, obejmującą udział Aleksandra w filmie edukacyjnym na temat nielegalnych streamów. Prawnik rodziny twierdzi jednak, że ugoda w wielu punktach jest niejasna i może być ryzykowna dla chłopca oraz jego rodziców. Są oni jednak cały czas otwarci.

Czytaj także:

Fame MMA także na nielegalnych streamach. To może słono kosztować