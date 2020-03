Polska mapa koronawirusa. Ilu jest chorych i gdzie znajdują się ogniska Covid-19

Sytuacja związana z koronawirusem jest niezwykle dynamiczna. Kilka razy dziennie Ministerstwo Zdrowia podaje informacje dotyczące nowych zachorowań i osób, które udało się wyleczyć. W Polsce są już również niestety pierwsze ofiary śmiertelne choroby.

W związku z tym, że rozprzestrzenianie się choroby jest jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji w internecie, powstały specjalne mapy, które pokazują sytuację epidemiczną w czasie rzeczywistym. Wcześniej istniały one tylko dla całego świata, teraz precyzyjna mapa powstała także dla Polski.

Na mapie uwzględniono liczbę zarażeń na całym świecie oraz dane dotyczące ofiar śmiertelnych. Oba te wskaźniki podzielono także między konkretne państwa, gdzie wystąpił koronawirus. To, co najbardziej interesujące to jednak mapa Polski, gdzie naniesiono m.in. oddziały zakaźne oraz oznaczono je białymi krzyżykami na zielonym tle. Dzięki temu narzędziu można także śledzić, w których szpitalach przebywają osoby zarażone, oraz w jakich województwach odnotowano Covid-19. Dane teoretycznie są aktualizowane na bieżąco, ale trudno na razie ocenić, co jaki czas administratorzy uzupełniają mapę o kolejne informacje.

Dane przedstawione na mapie pochodzą z komunikatów Ministerstwa Zdrowia, GUS, oraz Johns Hopkins CSSE.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z poniedziałku 16 marca