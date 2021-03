Forum Cyfrowej Administracji Publicznej 2021. Jedyne na świecie wydarzenie w takiej formule

Sprawna i dobrze przeprowadzona cyfryzacja jest jednym z najważniejszych wyzwań administracji publicznej. Znaczenia nabrała szczególnie w czasach pandemii koronawirusa, gdy większość spraw urzędowych i administracyjnych przeniosła się do sieci.

Internetowa premiera

O wyzwaniach, jakie stoją przed administracją publiczną, szansach i zagrożeniach, a także priorytetach procesu rozmawiano podczas III Forum Cyfrowej Administracji Publicznej. Wydarzenie odbyło się 26 lutego, ale właśnie teraz prezentujemy Państwu jako pierwsi zapis z tego wydarzenia. Forum otworzył Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednym z głównych punktów forum była premiera portalu Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa.

– Naszym celem jest m.in. uporządkowanie cyfrowych procesów zachodzących w państwie. To jeden z kluczowych warunków powodzenia cyfrowej transformacji w Polsce. Dzięki tym działaniom łatwiej będzie m.in. optymalizować koszty dalszej rozbudowy i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, co w efekcie podniesienie sprawność działania państwa – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

– Forum jest miejscem wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji o przyszłości i wyzwaniach technologicznych cyfrowej administracji. Nowoczesny sektor publicznych to koło zamachowe każdej prężnie działającej gospodarki. Okres odbudowy po pandemii jest wielką szansą na nowe cyfrowe otwarcie naszego Kraju – mówi Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska, pomysłodawca Forum Cyfrowej Administracji Publicznej. – Nowoczesny sektor publicznych to koło zamachowe każdej prężnie działającej gospodarki. Okres odbudowy po pandemii jest wielką szansą na nowe cyfrowe otwarcie naszego Kraju – dodaje.

Wyjątkowy czas na zmiany

O tym, jak ważne tematy poruszało forum, powiedział Jacek Paziewski, Dyrektor Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaważył, że wynika to nie tylko z faktu otaczającej nas rzeczywistości coraz dynamiczniej rozwijającej się technologii i cyfryzacji społeczeństwa, ale także niespodziewanego nadejścia pandemii.

– Czas pandemii pokazał, jak ważne jest sprawne działanie państwa. Nikt w dzisiejszej sytuacji nie może mieć też wątpliwości, że sprawność działania administracji zależy od stopnia jej cyfryzacji – od zdolności zorganizowania sprawnej i bezpiecznej pracy zdalnej urzędników po automatyzację obsługi spraw – powiedział Jacek Paziewski, Dyrektor Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Jednak nie jest powszechna świadomość, że cyfryzacja, w odróżnieniu od informatyzacji, nie może przynieść znaczących efektów, jeśli jest realizowana lokalnie, wyspowo. Cyfryzacja administracji wymaga działań wspólnych, zintegrowanych, wymaga standaryzacji i koordynacji – dodał.

– Pandemia zapoczątkowała w Polsce cyfrową rewolucję. Na niespotykaną dotąd skalę w proces ten włączyły się już nie tylko firmy, ale i urzędy. Dostęp do cyfrowych, zdalnych i nowoczesnych usług publicznych – staje się pożądanym standardem. Tak szybki proces zmian, wymaga mądrych dyskusji, wymiany poglądów, wiedzy i skorzystania z najlepszego know-how. Dlatego z satysfakcją wspieramy i promujemy inicjatywę Fundacji IT Leader Club – „Forum Cyfrowej Administracji Publicznej" realizowaną przy wsparciu Kancelarii Rady Ministrów i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – mówi Michał M. Lisiecki, twórca i członek Rady Nadzorczej PMPG. – Jako Platforma Mediowa Point Group SA, wydawca tygodnika „Wprost", silnie angażujemy się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi parterami (Quadtalent Technology oraz North Summit Capital), PMPG zamierza stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być nie tylko zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie, ale również współpraca z jednostkami administracji publicznej – dodaje M.Lisiecki.

Kluczowe tematy

Podczas forum, którego transmisję publikujemy premierowo, prelegenci dyskutowali na najważniejsze tematy, z którymi musi zmierzyć się administracja państwowa. Podczas panelu, który miał odpowiedzieć na pytanie „Czy da się ogarnąć chaos? Architektura Informacyjna Państwa w praktyce”, premierę miał także specjalny portal Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa. Na portalu można znaleźć m.in. bazę wiedzy do wykorzystania w planowaniu, budowie i rozwoju krajowych i europejskich e-usług publicznych, a także standardy, rekomendacje i komponenty do wykorzystania w budowie i rozwoju elektronicznych usług publicznych.

O czym jeszcze rozmawiali prelegenci? Oto pełna lista tematów:



Innowacyjna administracja – czy to możliwe?



Czy sektor publiczny podoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem w 2021 r.



Nowe technologie w rolnictwie – innowacje w nieinnowacyjnym obszarze



Trendy i innowacje cyfrowe administracji – moda czy konieczność



Cyfrowa transformacja administracji 2.0 – nowe kierunki w dobie COVID-19 w obszarze kompetencji?

Pomysłodawcą i organizatorem FCAP jest Fundacja IT Leader Club Polska. Partnerami Forum są Kancelaria Premiera Rady Ministrów oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Więcej informacji o Forum www.fcap.pl oraz na stronie organizatora www.itleader.org.pl.

