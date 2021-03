„Tak dużego przyrostu ofiar nie widzieliśmy”. Masowe oszustwa na OLX, eksperci biją na alarm

Branżowy portal Niebiezpiecznik.pl, zajmujący się przede wszystkim bezpieczeństwem w sieci, zaalarmował w piątek 19 marca, że od tygodni obserwuje masowe oszustwa na portalu OLX.pl. Sprawa jest na tyle poważna, że portal zwrócił się bezpośrednio do swoich czytelników, by po prostu rozsyłali tekst do znajomych i kogo tylko mogą, ponieważ skala ataków jest ogromna. „Prawie nigdy nie prosimy o tak „drastyczne” działania. Ale w tym przypadku trzeba. Naprawdę trzeba” – czytamy w apelu.

Portal opisuje, że oszuści działają według schematu:

zgłaszają się do osób, które na OLX wystawiły jakiś przedmiot; (mogą robić to też przez WhatsAppa)

proszą o adres e-mail;

następnie na podany adres trafia fałszywa wiadomość jakoby od OLX (lub wysyłają na WhatsAppie fałszywego linka do OLX);

do ofiary oszusta trafia fałszywa strona OLX, która proponuje „odbiór płatności od kupującego”, scammerzy podszywają się też pod firmy kurierskie;

ofiary są proszone o podanie danych karty płatniczej, ale nie tylko (proszą o nazwiska panieńskie matki, dane dostępowe czy osobowe).

Mnóstwo oszustw „na kupującego” na OLX. Jest apel

Jak czytamy, ofiary traciły od kilkudziesięciu do kilkuset złotych tylko przez to, że zdecydowały się na „zatwierdzenie” transakcji itp. Dlatego też Niebezpiecznik.pl wystosowuje następujący apel:

Jeśli gdzieś podajesz dane swojej karty, to ktoś pobierze ci z niej pieniądze. Pobierze, a nie wpłaci. Nigdy nie podawaj w internecie numeru karty w celu otrzymania pieniędzy.

Jak wiele osób padło ofiarą oszustów? Już wcześniej pojawiały się doniesienia o nowych metodach złodziei, ale teraz portal pisze wprost: „Tak dużej liczby codziennego przyrostu ofiar nie widzieliśmy od początku istnienia Niebezpiecznika. Serio”.

KNF o oszustwach na OLX: Ostrzeż znajomych!

Sprawą zainteresowała się też Komisja Nadzoru Finansowego, a konkretnie Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Instytucja również apeluje, by podawać tę wiadomość dalej:

Kolejny raz ostrzegamy przed oszustwem „na kupującego”. Przestępcy masowo wysyłają do sprzedających fałszywe witryny do rzekomego odbioru płatności OLX. Poszkodowanych jest coraz więcej użytkowników – podaj dalej i ostrzeż znajomych!

