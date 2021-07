Mężczyzna w ciąży i kobieta z brodą. Nadchodzą nowe emoji

Organizacja Unicode Consortium, która zajmuje się gromadzeniem, tworzeniem i dbaniem o różnorodność emotikon, poinformowała właśnie, że niebawem zbiór milionów symboli zostanie jeszcze poszerzony. Zmiany idą zdecydowanie z duchem czasów.

Mężczyzna w ciąży i kobieta z brodą

Czego będą dotyczyć zmiany? Od dłuższego czasu większość producentów sprzętu, czy twórców aplikacji, które używają emoji, pozwala już na wybór niemal każdej z emotek w różnych odcieniach skóry, czy rodzaju płci. Niektórych emocji, czy zachowań pokazywanych obrazkowo nadal jednak brakowało.

W najnowszej aktualizacji do zbioru dołączą m.in. wizerunek mężczyzny w ciąży, czy damska twarz z zarostem. Jest to ukłon w kierunku środowisk LGBT+, a szczególnie osób transseksualnych.

Głównym założeniem aktualizacji jest wprowadzenie większej liczby emotek neutralnych płciowo. Jako przykład firma podaje grafikę księcia i księżniczki. Już niedługo dołączy do nich „osoba w koronie”. Lista przedstawionych obecnie grafik zostanie poddana ocenie internautów, a firma zbierze ich uwagi. Jeśli zostaną zaakceptowane, to już we wrześniu mogą pojawić się na naszych urządzeniach.

