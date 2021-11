Twórca Twittera odchodzi po 16 latach. Miał ważne powody

„Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, odszedłem z Twittera” – poinformował na Jack Dorsey na zbudowanej przez siebie platformie internetowej. Do krótkiego posta dodał treść maila, którego wysłał do wszystkich pracowników firmy. W wiadomości wyjaśnił szczegółowo powody swojej decyzji.

twitter

Jack Dorsey odchodzi z Twittera - dlaczego?

Jack Dorsey wspomniał m.in. o nowym CEO - Paragu Agrawalu, który głęboko rozumie firmę i jej potrzeby. W oświadczeniu wymienił również nazwisko Breta Taylora, przewodniczącego rady nadzorczej, który nie tylko jest inżynierem, ale również rozumie jak ważna jest przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. Jako trzeci powód swojej decyzji Dorsey podał pracowników Twittera. Każdy z was ma potencjał, by zmienić tę firmę na lepsze. Wierzę w to całym sercem - stwierdził.

Jack Dorsey - kim jest?

Jack Dorsey ma 45 lat. Twittera stworzył w wieku 29 lat, a pomysł na platformę podsunęła mu praca w centrali taksówkarskiej, gdzie kierowcy meldowali, gdzie są i gdzie jadą. Stał na czele firmy do 2008 r., potem ustąpił, a następnie wrócił na to stanowisko w 2015 r. Zarządza obecnie dwiema firmami – Twitterem i Square. Ta druga zajmuje się cyfrowymi płatnościami.

Biznesmen postanowił wykorzystać modę na NFT i przekuć ją w coś pozytywnego. Dzięki masowemu zainteresowaniu nową formą sprzedaży dóbr cyfrowych sprzedał swojego pierwszego tweeta za 2,9 mln dolarów. Wpis „konfiguruję swojego twittera” – był pierwszym, który pojawił się na platformie. Został zapostowany 21 marca 2006 roku.

W kwietniu 2020 roku przeznaczył miliard dolarów na walkę z pandemią COVID-19.

Czytaj też:

Które z mediów społecznościowych najbardziej uzależnia? Nastolatkowie mają swój typ