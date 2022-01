Widowiskowy przelot nad Polską. „Kosmiczny pociąg” znów zachwycił, a dziś powtórka

Satelity systemu Starlink znów utworzyły nad Polską niezwykle widowiskowy „kosmiczny pociąg”. Zjawisko największe wrażenie robi w niedługim czasie po umieszczeniu nowych grup urządzeń na niskiej orbicie Ziemi, gdyż są one wtedy najbardziej skompresowane. Małe odległości między satelitami wzmacniają wrażenie.

Kosmiczny pociąg nad Polską

Właśnie taką sytuację można było oglądać 19 stycznia nad Polską. Przelot Starlinków z grupy 4-6 zarejestrował nad Poznaniem portal Nocne Niebo, który udostępnił zapierające dech w piersiach nagranie. „Przepiękny, lśniący, bardzo dobrze widoczny przelot kosmicznego pociągu, czyli satelity Starlink nad Polską” – czytamy na portalu.

Jeśli jednak komuś nie udało się zobaczyć zjawiska wczoraj, to nic straconego. Podobnie widowisko powinno być również dzisiejszym po południu. Zainteresowani zobaczeniem starlinków nad Polską powinni wytężyć wzrok około 17:56. To wtedy planowany jest kolejny przelot, który tym razem będzie widoczny nieco niżej.

Przeszkodą może być jednak pogoda. Jak wynika z prognoz, dziś o wypatrzenie satelitów może być nieco trudniej, ale nie będzie to niemożliwe. Pozostaje życzyć szczęścia i dobrego widowiska.

Internet Starlink dostępny w Polsce. Jest drogo

Fani kosmicznego internetu mają już możliwość odbierania go także w Polsce. Trzeba się jednak przygotować na duży wydatek. Abonament za kosmiczny internet, to bowiem kwota równie kosmiczna. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba będzie zapłacić miesięcznie aż 449 złotych. To jednak nie koniec wydatków. Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach i służył do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.

