Kosmiczny internet dostępny w Polsce. SpaceX rozsyła maile. Jest bardzo drogo

SpaceX rozszerza działanie kosmicznego internetu Starlink na kolejne kraje. W drugim etapie do krajów objętych usługą dołączyła także Polska. Czego mogą spodziewać się osoby, które zdecydują się na zakup zestawu do odbioru sygnału z konstelacji satelitów?

Starlink jeszcze nie jest idealny

„Użytkownicy mogą spodziewać się prędkości od 50 do 150 Mb/s przez kolejne kilka miesięcy, gdyż nadal ulepszamy system. Mogą zdarzyć się także krótkie okresy bez dostępu do usługi” – napisano w krótkim opisie produktu. Firma Elona Muska zapewnia jednak, że wraz z wystrzeliwaniem na orbitę kolejnych satelitów i budową kolejnych naziemnych stacji, poprawi się oprogramowanie, prędkość sygnału, opóźnienie oraz niezawodność, jakość usługi znacząco się poprawi.

Starlink w Polsce

Pierwsze informacje o potencjalnym dość szybkim wejściu systemu Starlink do Polski, pisaliśmy w czerwcu. Okazało się, że Elon Musk założył spółkę celową w naszym kraju, mimo że według przepisów Unii Europejskiej, mógłby nadawać na podstawie licencji zarejestrowanej w Irlandii Starlink Internet Services Ireland Limited. O licencję w Polsce, a także możliwość sprzedaży odbiorników stara się zarejestrowana 11 maja 2021 r. Starlink Poland Sp. z o.o.

Jeszcze w maju SpaceX zwrócił się także do polskiego regulatora – Urzędu Komunikacji Elektronicznej – z zapytaniem o dostępność częstotliwości oraz o określenie warunków technicznych celem uzyskania pozwolenia radiowego na potrzeby projektu Starlink. Pierwsze rozmowy z przedstawicielami SpaceX rozpoczęły się pod koniec kwietnia 2021 roku.

Jest drogo

Jednak nawet najwięksi fani SpaceX i Elona Muska mogą mieć duże opory przed zakupem jego nowej usługi. Problemem może być bowiem cena.

Abonament za kosmiczny internet, to bowiem kwota równie kosmiczna. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba będzie zapłacić miesięcznie aż 449 złotych. To jednak nie koniec wydatków. Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach i służył do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.