Hakerzy przejęli rosyjskie drukarki i drukują na nich informacje o wojnie w Ukrainie

Grupa GhostSec, działająca w ramach kolektywu Anonymous przejęła już ponad 100 rosyjskich rządowych i wojskowych drukarek, a w kolejnych dniach będzie ich jeszcze więcej. Hakerzy drukują na nich wiadomości o poniższej treści:

„To nie jest twoja wojna. To wojna twojego rządu. Twoi bracia i siostry są okłamywani. Żołnierze w niektórych jednostkach wojskowych myślą, że są na ćwiczeniach. Ale gdy docierają do celu, tego co ma być ćwiczeniami, spotykają ich żądni krwi Ukraińcy, którzy chcą zemścić się za zniszczenia na ich ziemiach, jakie dokonały na nich marionetki Putina. Niektórzy z nich myślą, że zapiszą się w historii, czyniąc świat lepszym, gdy tak naprawdę biorą udział w inwazji Ukrainy. Bracia, otwórzcie oczy. Chwała Ukrainie! Niech Bóg błogosławi Ukraińców i Rosjan. Niech rząd Rosji doświadczy tego samego, czego Ukraińcy muszą doświadczać każdego dnia”.

Anonymous wypowiedzieli wojnę Rosji

Kolektyw Anonymous wypowiedział Rosji cyfrową wojnę po tym jak rozpoczęła inwazję na Ukrainę, zachęcając tym samym inne grupy hakerskie do działania. Początkowo hakerzy chwalili się sukcesami „zdjęciem” rosyjskich stron w internecie za pomocą ataków DDoS. Z czasem ataki stały się bardziej wymyślne.

Tylko w sobotę 12 marca hakerzy upublicznili dane wykradzione z dwóch rosyjskich stron internetowych. Rozpoczęli operację zagłuszania rosyjskiej łączności radiowej na częstotliwości 4625 kHz. Uruchomili strony, z których internauci mogą wysyłać wiadomości email, SMS i WhatsApp z informacjami o wojnie do zwykłych Rosjan.

Wcześniej hakerzy włamali się i wykradli 360 tys. plików z Rozkomnadzoru, czyli rządowej agencji odpowiadającą za cenzurę w rosyjskim internecie. Jednym z bardziej efektownych dokonań hakerów jest natomiast przejęcie niektórych rosyjskich kanałów telewizyjnych i podmienienie transmisji na ukraińskie wiadomości i materiały z prowadzonej przez Rosję wojny w Ukrainie.

