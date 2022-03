Ambasada Rosji w Warszawie przy Bohaterów Ukrainy? Na Mapach Google już tak

W proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę niektóre miasta zmieniają nazwy ulic, przy których mieszczą się rosyjskie ambasady, na takie, które mają okazywać solidarność z Ukrainą. Jednym z takich miast jest litewskie Wilno. Wcześniej rosyjska ambasada w Wilnie mieściła się przy ulicy łotewskiej, teraz mieści się przy ulicy Bohaterów Ukrainy.

Ulica Bohaterów Ukrainy w Warszawie

Szansa na to, że Warszawa zmieni nazwę ulicy Belwederskiej, jest raczej niewielka. Nie przeszkodziło to jednak sprytnym internautom, którzy nadali nazwę podjazdowi pod rosyjską ambasadę, który wcześniej nie miał nazwy. Każdy może w ten sposób nadać nazwę nienazwanej ulicy w Mapach Google.

Każdy może dodać ulicę i nadać jej nazwę

Chociaż nazwę może nadać każdy, kto ma konto Google, to nie znaczy, że nazwa od razu pojawi się na mapie. Po dodaniu nowej ulicy i jej nazwy trafia ona do zespołu moderatorów Google i dopiero oni akceptują nową nazwę lub jej zmianę. Czy to znaczy, że ktoś w Google zaakceptował dodanie nowej ulicy Bohaterów Ukrainy na terenie rosyjskiej ambasady? Zwróciliśmy się z tym pytaniem do polskiego oddziału Google.

Polityczne Mapy Google

Mapy Google często są wyrazem działań politycznych krajów i pokazują różne wyniki w zależności od tego, z jakiego kraju łączy się użytkownik. Na przykład Krym nie jest opisany jako część Ukrainy, ale jako osobne terytorium.

