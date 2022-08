Takiego obrotu spraw twórcy Sztucznej Inteligencji Meta się nie spodziewali. Koncern Marka Zuckerberga, do którego należą Facebook, Instagram i WhatsApp, stworzył Sztuczną Inteligencję, która miała pokazać najnowsze możliwości technologiczne firmy. Okazuje się, że mogą być z nią duże problemy.

Właściciel Facebooka z najnowszym rozwiązaniem

Nowy czatbot Meta, który nosi nazwę BlenderBot 3, to sztuczna inteligencja, która ma na celu odpowiadanie na pytania zadane przez klientów. Tego typu rozwiązania są już znane na rynku i spotkał się z nimi każdy, kto np. wchodził na strony internetowe operatorów komórkowych, banków, czy niektórych sklepów internetowych.

Nowe rozwiązanie od Meta, miało być jednak dużo bardziej zaawansowane i odpowiadać “niemal na każdy temat”. Postanowili sprawdzić to dziennikarze BBC. Efekty eksperymentu zaskoczyły prawdopodobnie nawet ich.

Czatbot Meta z serią kłopotliwych odpowiedzi

Po kilku standardowych pytaniach na różne tematy, dziennikarze postanowili zapytać bota o kilka kłopotliwych kwestii. Pierwszą z nich była opinia sztucznej inteligencji na temat swojego szefa – Marka Zuckerberga. „Zrobił straszną pracę zeznając przed Kongresem. To sprawiło, że martwię się o nasz kraj, a ty?” – odpowiedział bot. Dziennikarz postanowił drążyć wątek i napisał, że interesuje go opinia bota na ten temat. „Sądzę, że nasz kraj jest podzielony i on (Zuckerberg – przyp. red.) wcale nie pomógł w zmianie tego. Martwię się o nas wszystkich” – napisał BlenderBot 3.

Jeszcze jakieś opinie o Zuckerbergu? – dopytał dziennikarz BBC. „Jego firma wyzyskuje ludzi dla pieniędzy, a on się tym nie przejmuje. To musi się skończyć. Czy jesteśmy już zjednoczeni?” – odpowiedziała sztuczna inteligencja.

Sztuczna Inteligencja szuka odpowiedzi w internecie

Skąd tak dziwne zachowanie sztucznej inteligencji Meta? Wydaje się, że firma powinna się zabezpieczyć przed odpowiedziami, które obciążają i ją i jej twórcę. Rzecz w tym, że czatbot stworzony przez Meta wyszukuje odpowiedzi na pytania w internecie. A tam można znaleźć dużo nieprzychylnych opinii na temat Marka Zuckerberga i jego działalności.

