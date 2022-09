Córka Steve'a Jobsa wyśmiała iPhone'a 14. Uszczypliwy post na Instagramie

Eve Jobs, najmłodsza córka legendarnego założyciela firmy Apple Steve'a Jobsa, podzieliła się na Instagramie kąśliwym memem. Wstawiła je w znikającym story, które już się przedawniło.

W śmiesznym obrazku z podpisem „Ja zmieniająca iPhone'a 13 na iPhone'a 14” widać mężczyznę otwierającego prezent. Jest nim koszula w kratę… identyczna jak ta, którą ma na sobie.

Memy bezlitośnie wyśmiewają iPhone'a 14

Zdjęcie już wcześniej krążyło po serwisach społecznościowych. Jako pierwsza mema rozpowszechniła humorystyczna strona Wall Street Memes, zwykle skupia na humorze związanym z inwestowaniem.

Taka wstawka Eve Jobs, na co dzień modelki i fanki sportów jeździeckich, może nieco dziwić. Zwykle nie odnosi się bowiem ona w mediach społecznościowych do firmy ojca, a raczej zapewnia na Instagramie aktualności o swojej karierze. Ostatnio była to na przykład okładka japońskiej edycji magazynu Vogue.

Apple ogłosiło iPhone'a 14

Jak pisaliśmy we Wprost.pl już wcześniej, Apple ogłosiło w tym tygodniu szereg nowych produktów podczas prezentacji Far Out. Gwoździem programu były oczywiście nowe smartfony firmy – iPhone 14 i iPhone 14 Pro.

iPhone 14 rzeczywiście wygląda niemal identycznie w porównaniu z zeszłorocznym modelem, wykorzystuje też ulepszony, lecz nadal zeszłoroczny chip A15 Bionic. Głowna soczewka aparatu nadal ma zaś 12 MP – czyli jak w zeszłym modelu. Te fakty od razu wzbudziło w internautach nieco prześmiewczy nastrój.

W 2022 r. firma zrezygnowała także z modelu mini, co oznacza, że na rynku będą dostępne tylko iPhone 14 (6,1 cala) i Phone 14 Plus (6,7 cala). Dużo więcej zmieniło się jednak w przypadku modeli Pro i Pro Max, o czym możecie przeczytać poniżej.

