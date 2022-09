iPhone 14, Apple Watch 8 i AirPods Pro 2. Wiemy, co ogłoszono na Apple Far Out

I stało się. Apple podczas dzisiejszego wydarzenia Far Out obiecywało tytułowy „odlot” i prezentacje najnowszych sprzętów spod znaku jabłka. Konferencję nadal można zobaczyć pod tym adresem, a poniżej prezentujemy podsumowanie ogłoszonych nowości.

Apple Watch Series 8 i Apple Watch SE

Pierwszym kluczowym urządzeniem pokazanym w Cupertino był Apple Watch Series 8, najnowszy smartwatch firmy.

Nowością jest wbudowany czujnik temperatury skóry, który ma pomóc w monitoringu zdrowia kobiet, w tym cyklu menstruacyjnego i okresów owulacji. Temperatura mierzona jest co 5 sekund, a funkcja skupia się na mierzeniu zmian temperatury, a nie na jej punktowych wartości. Dane są szyfrowane i Apple nie ma do nich dostępu.

Koleją funkcją, na którą zwraca uwagę Apple, jest wykrywanie wypadków samochodowych. Zegarek będzie wykrywał nagłe przyśpieszenia i zatrzymania, dzięki czemu może poinformować służby ratunkowe i bliskich w razie wypadku z dala od cywilizacji.

Bateria zegarka ma pozwalać na 18 godzin bez ładowania, podobnie jak wcześniejsze wersje urządzenia. Nowością jest też tryb niskiego zużycia energii, pozwalający na 36 godzin działania bez ładowania, na zegarkach Series 4 i nowszych. Cena to 399 dol. w wersji GPS i 499 dol. za wersję GSM. Zamówienia ruszyły dziś, a produkt będzie dostępny od 16 września.

Następny w kolejce był nowy Apple Watch SE – tańsza wersja zegarka firmy. Apple pochwaliło się o 30 proc. większym ekranem od Series 3. Komponenty wewnątrz są identyczne jak w Series 8, co oznacza system szybszy o 20 procent. Cena Apple Watch SE Gen 2 to 249 dol. i 299 dol za wersję z GMS.

Apple Watch Ultra

Po prezentacji podstawowych wersji zegarków prezenterzy skupili się na Apple Watch Ultra – bardziej wytrzymałej wersji smartwacha, dedykowanej sportowym zapaleńcom.

Urządzenie z kopertą 49 mm ma większy ekran o jasności 2000 nitów, a metalowa obudowa zbudowana jest z tytanu. Ekran pokryty jest kryształowym szkłem odpornym na zarysowania. Nowością jest nowy przycisk akcji, do którego można przypisać różne funkcje.

Ultra ma też największą baterię pozwalającą na 36 godzin bez ładowania i nawet 60 godzin z funkcją oszczędzania baterii. Dokładność GPS usprawniono zaś dzięki odbieraniu sygnału GPS L5 wraz z wcześniejszym L1. Ma to pozwalać na bardzo precyzyjne określanie pozycji. Zegarek jest wodoodporny, z certyfikatem WR100.



Apple stworzył dedykowane opaski do wspinaczek górskich, nurkowania czy wycieczek pieszych z unikalnymi mechanizmami zapinania na nadgarstku. Cena Watch Ultra to 799 dolarów. Wszystkie modele posiadają łączność GSM.

AirPods Pro 2nd Gen

Następnie Tim Cook przedstawił nowe bezprzewodowe słuchawki Apple AirPods Pro 2. Gen. Sercem nowych słuchawek jest zmodernizowany czip H2, który ma znacznie poprawiać jakość dźwięku. Producent zwrócił też uwagę na funkcję dźwięku kierunkowego Spacial Audio.

Najnowsza generacja słuchawek Apple cechuje się także ulepszoną redukcją szumów (ANC), nawet dwa razy lepszą od poprzedniej generacji AirPods Pro. Dźwięk jest przetwarzać 48 tys. razy na sekundę i ma szybko reagować na zmiany dźwięków z otoczenia.

Nowością jest obsługa dotykowa, np. zmiana poziomu głośności przez przeciągnięcie po powierzchni słuchawki. Apple AirPods Pro 2 oferują 6 godzin grania na jednym ładowaniu, czyli o 33 proc. więcej od poprzedniczek. Łącznie z etui urządzenie oferuje 30 godzin bez ładowania. Koszt słuchawek to 249 dolarów. Zamówienia zaczną się 9 września, a produkt trafi do sklepów 23 września.

iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus

W końcu Cook zapowiedział gwóźdź programu – smartfony iPhone 14 i Phone 14 Plus. Plotki się potwierdziły i ekrany urządzeń mierzą odpowiednio 6.1 oraz 6.7 cala. Jasność wyświetlaczy OLED to 1200 nitów. W ekranie urządzeń występuje znane z poprzednich lat wcięcie.

Apple wskazało, że główny czip urządzenia jest wyposażony w pięciordzeniowe GPU, 6-rdzeniowy procesor i 16-rdzeniowy tzw. silnik neuronowy. Bateria urządzenia jest „najlepsza w historii iPhone'ów”.

Główna soczewka aparatu ma rozdzielczość 12 MP (f/1,5) z lepszym sensorem światła. Aparat ma wychwytywać aż 49 proc. więcej szczegółów w niskim świetle w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Przy kręceniu materiałów wideo przydatny ma być nowy algorytm stabilizacji — Action Mode.

Aparat do selfie po raz pierwszy został zaś wyposażony w autofokusa i ma być dwukrotnie lepszy w niskim świetle

iPhone 14 i Phone 14 Plus oferują ulepszoną łączność 5G i poprawione wsparcie dla eSIM – technologii GSM bez fizycznej karty nanoSIM. Telefon firmy także oferuje wykrywanie wypadków samochodowych, podobnie jak najnowszy Apple Watch.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami – iPhone'y 14 wspierają łączność satelitarną. Funkcją ją wykorzystującą jest sygnał Emergency SOS, który użytkownik może wysłać nawet bez zasięgu sieci komórkowej. Jeśli na przykład zgubimy się w górach – nadal będziemy mogli wysyłać awaryjne wiadomości w razie nagłego wypadku. Specjalna aplikacja doradzi użytkownikowi gdzie skierować iPhone'a, który musi „wskazywać” bezpośrednio w kierunku konkretnego satelity.

Łączność satelitarna będzie zapewniana za darmo przez dwa lata po premierze urządzeń. W pierwszej kolejności funkcja będzie dostępna w USA i Kanadzie, od listopada 2022 r. Cena podstawowego iPhone'a 14 zaczyna się od 799 dol. Wersja Plus to minimum 899 dolarów.

iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max

Na koniec firma ogłosiła w najbardziej flagową linię Pro, do której należą iPhone 14 Pro i większy iPhone 14 Pro Max. Ekran telefonów mierzy odpowiednio 6.1 i 6.7 cala z „najjaśniejszym ekranem na rynku". Nowością jest rezygnacja z poprzedniego wcięcia przy górnej krawędzi ekranu na rzecz wycięcia w kształcie pigułki. Apple nazywa to „Dynamiczną Wyspą”, która wraz z oprogramowaniem telefonów ma prezentować notyfikacje w zupełnie nowy sposób, zmieniając rozmiar i szerokość na ekranie. Przykładowo — gdy ktoś do nas dzwoni, belka powiększa się prezentując dane rozmówcy i pozwala na odebranie połączenia jednym kliknięciem. Podobnie działa to w przypadku odtwarzani muzyki czy innych podstawowych funkcji telefonu jak FaceID.

Apple wprowadza też zupełnie nową funkcję Always on Display, czyli wyświetlanie nam podstawowych informacji nawet przy wyłączonym ekranie. Ekran może zwolnić do odświeżania 1Hz, oszczędzając energię.

Sercem iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max jest najnowszy czip A16 Bionic. Cechuje się on większą szybkością procesora i wydajnością nawet o 40 proc. wyższa od konkurencji. 5-rdzeniowe GPU ma mieć zaś o połowę wyższa przepustowość pamięci. Miejsce na dane to maksymalnie 1 TB.

Kolejną nowością jest soczewka szerokokątna o znacznie wyższej rozdzielczości 48 MP (zeszłoroczny model - 12 MP). Sensor w technologii quad pixel ma być zaś o 65 proc. większy od iPhone'a 13 Pro i przechwytywać znacznie więcej światła.

Teleobiektyw ulepszono z 6 do 7 soczewek i ma on oferować optyczne przybliżenie do 2x. Inne prezentowane opcje zoommu to 0,5 x, 1x, 2x i 3x. Soczewka ultraszerokokątna (12 MP) także została poprawiona.

Bateria urządzenia ma „wystarczać na cały dzień”, ale Apple nie podało pojemności ogniwa. Gniazdo telefonu to nadal Lightning, więc plotki o USB-C się nie potwierdziły.

Ceny to 999 dolarów za iPhone'a 14 Pro i 1099 dolarów w przypadku iPhone'as 14 Pro Max.

