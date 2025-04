Wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jak przypomina Kancelaria Prezydenta, celem wdrażanych zmian jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w Polsce, przede wszystkim na miejscach pracy wysokiej jakości oraz dostosowanie potencjału kadrowego Polski do potrzeb gospodarki, przechodzącej zmiany strukturalne wynikające z postępu technologicznego i cyfrowego, transformacji energetycznej i procesów demograficznych.

Zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie

W ustawie zrezygnowano z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Osoby takie będą otrzymywały zasiłek w wysokości 100 proc.

Przewidziane w ustawie rozwiązania zakładają poprawę efektywności urzędów pracy i trwałości zatrudnienia osób wcześniej bezrobotnych. Jak przypomina RMF FM, zniesione zostanie powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny będzie mógł się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, na terenie którego mieszka.

Ustawa o rynku pracu i służbach zatrudnienia to także zmiany w zakresie opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD). Będzie on opracowywany tylko dla bezrobotnego, który jest zarejestrowany łącznie przez ponad 120 dni, długotrwale bezrobotnego oraz bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia. Aktualnie IPD jest opracowywany obowiązkowo dla każdego bezrobotnego w ciągu 60 dni od rejestracji. Wprowadzony zostanie też obowiązek częstszego kontaktu pracownika urzędu z klientem PUP w okresie realizacji IPD – co najmniej raz na 30 dni (aktualnie co najmniej raz na 60 dni).

W ustawie przewidziano też pierwszeństwo pomocy m.in. dla bezrobotnych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny i bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko.

Ustawa zastępuje funkcjonującą od 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Reforma została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy.

