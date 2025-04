Bezrobocie w Polsce. Takiej sytuacji jeszcze nie było

Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym 2,6 proc. To taki sam poziom, jak w styczniu, tyle że tym razem jesteśmy samodzielnym liderem, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej.

Bezrobocie w Polsce. Wyprzedziliśmy Czechy

Przed miesiącem Polska znajdowała się na czele zestawienia ex aequo z Czechami. Tym razem jednak u naszych południowych sąsiadów odnotowano bezrobocie na poziomie 2,7 proc., wskutek czego po wielu miesiącach liderowania Czechy spadły na drugą pozycję. Dzielą ją wraz z Maltą, gdzie również stopa bezrobocia wyniosła w lutym 2,7 proc.

Na trzecim miejscu uplasowała się Słowenia ze stopą bezrobocia na poziomie 3,2 proc. Poza podium znalazły się Niemcy, gdzie bezrobocie wyniosło w lutym 3,5 proc. Po drugiej stronie jest Hiszpania, gdzie odnotowano 10,4 proc. To najwyższa stopa bezrobocia, jeśli chodzi o kraje UE. Średnia unijna to 5,7 proc.

Z danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że liczba bezrobotnych w lutym wyniosła 466 tys., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że pod koniec marca Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 5,4 proc., tyle samo, co w styczniu. To nieco mniej niż wskazywały wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wskazywały na wzrost bezrobocia do poziomu 5,5 proc.

– Faktyczna liczba bezrobotnych była o 1,5 tys. niższa niż wstępnie poinformowały nas urzędy pracy. Dodatkowo liczba pracujących, jaką przyjmujemy do szacunków, bazowała na danych o liczbie pracujących z końca stycznia br., tymczasem faktyczna wielkość była wyższa – wyjaśniał resort pracy.

Według GUS, w końcu lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,6 tys. bezrobotnych.

