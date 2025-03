Bezrobocie w Polsce hamuje? Nowe dane zaskoczyły

Na początku marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wstępne szacunki wskazują, iż stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc., co oznaczało o 0,1 pkt. proc. więcej niż w styczniu. Nieco bardziej optymistyczne dane w tym zakresie przekazał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zgodnie z nimi, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w poprzednim miesiącu 5,4 proc., czyli tyle samo co w styczniu.

– Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec lutego 2025 r. wyniosła 5,4%, tj. pozostała na takim samym poziomie jak na koniec stycznia 2025 r. – podał GUS.

twitter

Z danych GUS, które przytacza Business Insider Polska wynika, że pod koniec lutego zarejestrowanych było w Polsce 846,6 tys. bezrobotnych (z szacunków resortu pracy wynikało, że było to 848 tys.). Wyrejestrowanych w poprzednim miesiącu było 95,4 tys. osób. To o 15,8 tys. więcej niż w styczniu. Z tego pracę podjęło 52,5 tys., czyli o 6,7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy, a zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni było w lutym 36,6 tys. osób. To o 0,2 tys. więcej niż w styczniu.

Bezrobocie w Polsce. Jesteśmy unijnym liderem

Tymczasem według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu 2,6 proc. Daje nam to – wraz z Czechami – pozycję lidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej.

– Świetne wieści od Eurostatu! W styczniu br. dogoniliśmy Czechy i wraz z naszymi sąsiadami zajęliśmy pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. W poprzednich miesiącach plasowaliśmy się na drugiej pozycji – informował na początku marca resort pracy.

Na trzecim miejscu znalazła się Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 3 proc. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Hiszpanii oraz w Grecji (stopa bezrobocia wynosi odpowiednio 10,4 i 8,7 proc.). Średnia unijna to 5,8 proc.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Początek roku przyniósł niepokojące zmianyCzytaj też:

Coraz więcej Polaków obawia się o pracę. Zwłaszcza jedna grupa