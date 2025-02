Bezrobocie w Polsce. Początek roku przyniósł niepokojące zmiany

– Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2025 r. wyniosła 5,4% i była o 0,3 p.proc. wyższa niż na koniec grudnia 2024 r. – czytamy w komunikacie zamieszczonym we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Bezrobocie w Polsce. Jest nieznaczny wzrost

Tym samym GUS potwierdził wstępne szacunki dotyczące stopy bezrobocia w styczniu przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku lutego. W pierwszym miesiącu 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,6 tys. osób, wobec 786,2 tys. miesiąc wcześniej. Nowo zarejestrowanych w urzędach było 131,1 tys. bezrobotnych, w tym po raz kolejny rejestrowało się 102,8 tys. Wyrejestrowano natomiast 79,6 tys. osób, z czego 45,8 tys. z powodu podjęcia pracy.

GUS podał również, że w poprzednim miesiącu 48 firm zadeklarowało zwolnienie 12,7 tys. pracowników. Na koniec stycznia 173 firmy zgłosiły również 25,5 tys. planowanych zwolnień grupowych pracowników (w tym 10,0 tys. osób z sektora publicznego).

Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc., co oznacza, że w ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 0,3 pkt. proc. Resort pracy zwraca jednak uwagę, że od 1990 nie odnotowano w styczniu niższej wartości.

Polska wciąż wiceliderem w UE

Tymczasem według Eurostatu, Polska pozostaje w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niski poziom bezrobocia. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w grudniu zeszłego roku stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 3 proc., co daje nam – ex æquo z Maltą – drugą pozycję wśród krajów UE. Liderem niezmiennie są Czechy, gdzie bezrobocie wynosi zaledwie 2,6 proc. Najwyższa stopa bezrobocia występuje w Hiszpanii (10,6 proc.), Grecji (9,4 proc.) i Finlandii (8,6 proc.). Średnia unijna to 5,9 proc.

