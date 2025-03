Coraz więcej Polaków obawia się o pracę. Zwłaszcza jedna grupa

Z badania SW Research przeprowadzonego na potrzeby „Barometru Rynku Pracy 2025” Gi Group Holding wynika, że 32 proc. pracowników obawia się utraty pracy. To o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem. 4 proc. badanych lęka się zwolnienia już w najbliższym miesiącu, 7 proc. w najbliższym półroczu, 12 proc. w ciągu roku, a 10 proc. w okresie dwóch lat. Takich obaw nie ma 54,9 proc. respondentów.

Młodzi obawiają się utraty pracy

Twórcy raportu zwracają uwagę, że największy niepokój zauważalny jest wśród najmłodszych pracowników, w wieku 18-24 lata (40 proc.). Co ciekawe, w podziale na zarobki identyczny odsetek odnotowano wśród zarabiających od 3000 do 4000 tys. zł brutto, jak i tych, których wynagrodzenia przekraczają 10 tys. zł (po 39 proc.). Utraty pracy obawiają się najczęściej pracujący w handlu oraz osoby na stanowisku młodszego specjalisty (odpowiednio 39 i 28 proc.).

– Dane jasno wskazują, że niepewność coraz bardziej wkrada się do codziennego życia pracujących, szczególnie tych młodszych oraz zatrudnionych w sektorach bardziej podatnych na zmiany rynkowe, takich jak handel. Choć nadal większość osób wskazuje na stabilizację, to rosnąca liczba tych, którzy obawiają się zwolnienia, to sygnał dla pracodawców, że powinni w jeszcze większym stopniu zadbać o transparentność komunikacji oraz długoterminową perspektywę zatrudnienia – komentuje Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Autorzy raportu wskazują, że pracownicy, którzy zamierzają zmienić pracę lub obawiają się jej utraty, wykazują dużą aktywność w poszukiwaniach nowego pracodawcy. Odsetek deklarujących, że szukają nowego zatrudnienia wynosi ponad 60 proc.

Otwartość na przebranżowienie

Pracownicy, którzy odczuwają niepewność co do bezpieczeństwa zatrudnienia, częściej rozważają zmianę zawodu lub branży. Aż 69,4 proc. osób obawiających się utraty pracy lub planujących jej zmianę deklaruje otwartość na przebranżowienie. Wśród ogółu pracowników ten odsetek jest znacznie niższy (42,5 proc.).

– Dane pokazują, że niepewność zatrudnienia jest silnym czynnikiem skłaniającym do elastyczności zawodowej. Osoby, które czują się zagrożone zwolnieniem, są znacznie bardziej skłonne do zdobywania nowych kwalifikacji i eksplorowania innych ścieżek kariery. To wyraźny sygnał dla pracodawców i instytucji edukacyjnych – podkreśla Anna Wesołowska.

Sami pracodawcy na ogół deklarują utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia w najbliższym kwartale (74,3 proc.). Zwolnienia planuje jedynie 5 proc. badanych, a 16,7 proc. planuje powiększenie zespołu.

