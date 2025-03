Polska europejskim liderem. Liczby nie kłamią

– Świetne wieści od Eurostatu! W styczniu br. dogoniliśmy Czechy i wraz z naszymi sąsiadami zajęliśmy pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. W poprzednich miesiącach plasowaliśmy się na drugiej pozycji – przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezrobocie w Polsce. Jesteśmy liderem w UE

Z danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu 2,6 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 0,4 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten daje nam – wraz z Czechami – pozycję lidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach należących do Unii Europejskiej. Trzecia jest Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 3 proc. Najgorsza sytuacja ma miejsce w Hiszpanii oraz w Grecji (stopa bezrobocia wynosi odpowiednio 10,4 i 8,7 proc.). Średnia unijna to 5,8 proc.

Do najnowszych danych Eurostatu odniósł się premier Donald Tusk. – Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej! W tych trudnych czasach każda dobra wiadomość jest na wagę złota – napisał na platformie X szef rządu.

twitter

Z danych Eurostatu wynika, że w styczniu br. w Polsce bez pracy pozostawało 464 tys. osób. W grudniu zeszłego roku było ich 474 tys., a w styczniu 2024 roku – 526 tys.

Przypomnijmy, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że stopa bezrobocia wyniosła pod koniec stycznia 5,4 proc. To o 0,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Dane GUS potwierdziły wstępne szacunki resortu pracy. W pierwszym miesiącu 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,6 tys. osób, wobec 786,2 tys. miesiąc wcześniej. Nowo zarejestrowanych w urzędach było 131,1 tys. bezrobotnych, w tym po raz kolejny rejestrowało się 102,8 tys. Wyrejestrowano natomiast 79,6 tys. osób, z czego 45,8 tys. z powodu podjęcia pracy.

Czytaj też:

„Jesteś zwolniona". Nowa, wyjątkowo wredna metoda oszustówCzytaj też:

Tusk opublikował nietypowe wideo. Nie krył wzruszenia