Bezrobocie w Polsce. Potwierdziły się niepokojące dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące stopy bezrobocia w grudniu. – Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 p. proc. wyższa niż na koniec listopada 2024 r . – podał GUS.

Bezrobocie w grudniu. Dane resortu pracy potwierdziły się

Tym samym GUS potwierdził zaprezentowane na początku stycznia szacunkowe dane Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. – Stabilna i dobra sytuacja na rynku pracy na koniec 2024 r. W grudniu, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce osiągnęła 5,1% – informował resort pracy, rodziny i polityki społecznej.

GUS podał również, że pod koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 786,2 tys. wobec 774,5 tys. miesiąc wcześniej. To nieco lepsze dane niż te przedstawione przez resort pracy. Wynikało z nich, że w grudniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 787 tys. bezrobotnych.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła w ostatnim miesiącu 2024 roku 94,4 tys. wobec 100,7 tys. w listopadzie. W grudniu wyrejestrowano 82,7 tys. osób podczas gdy miesiąc wcześniej – 91,7 tys.

Polska w unijnej czołówce

Tymczasem jak wynika z niedawnych danych Eurostatu, Polska pozostaje w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w listopadzie ubiegłego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc., co daje nam – ex æquo z Maltą – drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE. Liderem są Czechy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 2,8 proc. Średnia unijna to 5,9 proc.

