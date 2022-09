10 reklam przed filmem. YouTube rozwścieczył użytkowników

YouTube – jeden z najpopularniejszych serwisów wideo w internecie – wydaje się agresywnie ponosić liczbę wyświetlanych reklam. Niektórzy użytkownicy zgłaszają nawet 10 spotów przed pojedynczym materiałem, a inni mówią o reklamach długich na pół godziny.

Internauci wściekli – YouTube wyświetla po 10 reklam

„10 reklam! Czy YouTube robi sobie jaja?” – grzmi jeden z internautów na Reddicie. Na potwierdzenie dorzuca materiał wideo, gdzie aplikacja Smart TV platformy internetowej w istocie wyświetla 10 krótkich spotów jeden po drugim.

Problem został zauważony już jakiś czas temu, ale do dyskusji ciągle zgłaszają się nowi użytkownicy z identycznymi doświadczeniami. Najnowsze skargi liczą zaledwie parę dni.

„Na moim Roku też miałem 10. Po pięciu minutach faktycznego wideo znów przerwa na reklamy – tym razem było ich dziewięć. Akurat oglądałem to konkretne, 30-minutowe wideo drugi raz. Wcześniej miałem na nim około ośmiu reklam, a teraz ponad dwadzieścia” – potwierdza kolejny komentator.

„To kwestia Smart TV. Za każdym razem jak oglądam YouTube na telewizorze – wciskają mi mnóstwo reklam. Zdarzają się też strasznie długie. Raz zasnąłem przed ekranem i okazało się, że jestem w 20. minucie półgodzinnej reklamy ochrony środowiska czy czegoś podobnego” – dzieli się inny Redditor.

10 reklam – co na to YouTube?

Jeden z użytkowników poskarżył się bezpośrednio do firmy – ponosząc dyskusję na oficjalnym koncie TeamYouTube na Twitterze. W jego przypadku dostał 5 reklam bez możliwości pomijania. Co na to sama platforma?

„Hmm… To może się zdarzać z konkretnym typem reklamy, który nazywamy bumper. Trwają one do 6 sekund. Jeśli chcesz, możesz wysłać informację zwrotną bezpośrednio do YouTube, za pomocą odpowiedniego narzędzia” – zachowawczo odpowiedziała korporacja.

