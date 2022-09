Facebook pozwany za śledzenie. Miał omijać zabezpieczenia Apple

Użytkownicy sprzętów Apple rozpoczęli dwa niezależne pozwy przeciw Meta – holdingowi odpowiedzialnemu m.in. za serwisy Facebook i Instagram. Chodzi o głośną sprawę śledzenia użytkowników przez te aplikacje, mimo zabezpieczeń wprowadzonych w iOS 14.5.

Poszkodowani liczą, że sprawy przekształcą się w pozwy zbiorowe, co może oznaczać poważne problemy dla korporacji. Meta w oświadczeniu dla serwisu Engadget przekonuje też, że dwa pozwy są „bezpodstawne”, a firma będzie „ostro” bronić swojego stanowiska.

Facebook i Instagram omijają zabezpieczenia Apple?

Wszystko zaczęło się od odkrycia dokonanego przez badacza zabezpieczeń Feliksa Krause. Zauważył on, że popularne aplikacje społecznościowe wydają się śledzić użytkowników klikających w linki udostępniane im przez innych internautów.

Jak to działa? Zazwyczaj jeśli użytkownik otwiera link do treści w aplikacjach takich jak TikTok, Facebook, Messenger czy Instagram, nie jest przekierowywany do swojej domyślnej aplikacji przeglądarki. Zamiast tego otwierana jest przeglądarka wewnątrz danej appki.

Krause potwierdził zaś, że w wewnętrznych przeglądarkach wstrzykiwany jest kod javascript, którego zadaniem jest śledzenie kliknięć, odwiedzin strony, zrzutów ekranu, zaznaczeń tekstu i innych działań użytkownika. Co więcej, Instagram ma też śledzić każdą wpisaną informację, w tym hasła czy numery kart kredytowych.

Facebook vs. Apple – firmy idą na wojnę

Krause potwierdził też, że śledzenie jest obecne w aplikacjach na iOS 14.5. Apple wprowadziło zaś w tej wersji systemu dodatkowe zabezpieczenie przeciw śledzeniu – App Tracking Transparency (ATT). W skrócie funkcja ta przy pierwszym otworzeniu prosi wszystkie aplikacje, by nie śledziły użytkownika. Ten musi świadomie zgodzić się na śledzenie (forma opt-in, nie opt-out).

ATT po raz pierwszy wprowadzono w kwietniu 2021 r. i od tego czasu Facebook walczył z funkcją, jak tylko mógł. Firma Marka Zuckerberga prosiła użytkowników, by ci dobrowolnie zgadzali się na śledzenie. Zaznaczano też, że funkcja Apple może kosztować Metę ok. 10 mld dolarów w straconych przychodach.

