Na to czekali wszyscy turyści. UE za wprowadzeniem rewolucyjny zmian na pokładach samolotów

Władze Unii Europejskiej zgodziły się na wprowadzenie rozwiązania, które może zrewolucjonizować loty samolotami. Dla jednych ta wiadomość będzie spełnieniem wieloletnich próśb, dla innych sama informacja może przywołać senne koszmary.

5G dostępne w samolotach

Unia Europejska wydała zgodę na zastosowanie na terenie 27 państw wspólnoty sieci 5G, która będzie dostępna także na pokładach samolotów. Pozwoli to pasażerom na niezakłócony, szybki i niezawodny dostęp do internetu, ale także – stety lub niestety – na prowadzenie rozmów telefonicznych ze swoich miejsc. To drugie rozwiązanie już na papierze wydaje się bardzo problematyczne, gdyż korzystając z komunikacji miejskiej, łatwo sobie wyobrazić, jak dużym problemem może być osoba siedząca w fotelu obok, która będzie prowadził rozmowę telefoniczną. Prawdopodobnie linie lotnicze będą musiały znaleźć na to jakieś rozwiązania. Od razu do głowy przychodzi pomysł, który stosują PKP Intercity w pociągach Pendolino, czyli specjalne wagony ciszy, w których zabronione jest prowadzenie rozmów telefonicznych, czy głośne słuchanie muzyki.

Możliwość rozwoju

Pytany o powody podjęcia tego typu decyzji przez Unię Europejską Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego powiedział, że „niebo nie jest już ograniczeniem, jeśli chodzi o możliwości oferowane przez superszybką łączność o dużej przepustowości” . Zaznaczył, że dostęp do sieci 5G na pokładach samolotów będzie korzystne nie tylko dla pasażerów, ale otworzy także zupełnie nowy rynek usług, które innowacyjne firmy będą mogły dzięki temu oferować. Superszybkie łącze o dużej przepustowości pozwoli bowiem na zastosowanie zupełnie nowych narzędzi, które do tej pory nie były dostępne podczas lotu.

Jednak zmiany dotyczą nie tylko lotów. Komisja Europejska zmieniła decyzje także w sprawie częstotliwości 5 GHz, która obsługuje pasma Wi-Fi w transporcie drogowym. Pozwoli to na rozwój wielu technologii, poprawy bezpieczeństwa na drogach i dostępu do informacji.

