Polacy polubili ten sposób płatności. Nie wszyscy wiedzą, jak z niego korzystać

Choć to wygodne rozwiązania, nie wszyscy wiedzą, jak odpowiedzialnie z nich korzystać i jak porównywać oferty różnych dostawców. Najnowsze badanie Klarny pokazuje, że wiedza konsumentów w tym zakresie wciąż jest niewystarczająca.

Rośnie popularność BNPL, ale wiedza pozostaje niska

Płatności odroczone i zakupy na raty zyskują na popularności wśród polskich konsumentów. Jednak badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Klarny ujawnia, że tylko co piąty Polak jest świadomy, iż wybór konkretnego dostawcy wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Aż 40 proc. badanych błędnie uważa, że każda forma odroczonej płatności działa tak samo, a 24 proc. przyznaje, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy.

Warto też rozwinąć skrót. BNPL to skrót od angielskiego wyrażenia Buy Now, Pay Later, co oznacza Kup teraz, zapłać później. To forma finansowania zakupów, która pozwala konsumentowi otrzymać produkt od razu, a zapłatę odroczyć w czasie lub rozłożyć ją na raty – zazwyczaj bez dodatkowych kosztów, o ile zobowiązanie zostanie spłacone w terminie.

Różnice między dostawcami mają znaczenie

Na rynku BNPL panuje duża różnorodność. Oferty poszczególnych firm różnią się nie tylko kosztami, ale i wpływem na historię kredytową klienta. Dlatego warto zwracać uwagę na szczegóły, takie jak ewentualne opłaty dodatkowe, RRSO czy konsekwencje opóźnienia w spłacie.

Ekspert podkreśla: edukacja i transparentność to podstawa

– Kup teraz i zapłać później to forma finansowania, którą konsumenci doceniają za elastyczność. Jednak oferty dostawców istotnie się różnią. W przypadku Klarny usługi są nieoprocentowane i nie wpływają na zdolność kredytową, o ile spłaty dokonano na czas. Naszym priorytetem jest pełna przejrzystość i edukacja klientów, nie pobieramy ukrytych opłat ani prowizji – wyjaśnia Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarnie.

Na co zwracać uwagę wybierając BNPL?

Sprawdź, czy oferta wiąże się z dodatkowymi kosztami – niektórzy dostawcy pobierają opłaty za obsługę transakcji.

Zweryfikuj, co dzieje się w przypadku opóźnienia w spłacie – niektóre firmy stosują wysokie oprocentowanie.

Dbaj o terminowość – łatwo zapomnieć o wielu odroczonych płatnościach.

Źródło: Badanie SW Research na zlecenie Klarny, luty 2025, N=1023, metoda CAWI.

