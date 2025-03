Polacy coraz bardziej wybredni? Karty podarunkowe i opieka medyczna to już za mało

Według raportu „Benefity pracownicze. Trendy na 2025” ponad połowa ankietowanych postrzega świadczenia dodatkowe jako ważny składnik pensji. Jednak aż 40 proc. z nich nie zna wartości tych benefitów, co oznacza brak świadomości ich realnej wartości finansowej.

Benefity a rozmowy o podwyżkach

Benefity mogą być potężnym argumentem w rozmowach o podwyżkach. W sytuacji, gdy jedynie 24 proc. pracodawców planuje wzrost wynagrodzeń, odpowiednio zaprezentowane świadczenia pozapłacowe mogą pełnić funkcję alternatywnej gratyfikacji. Aż 36 proc. badanych uważa, że rozbudowany pakiet benefitów jest w stanie zrekompensować niższe zarobki. Co więcej, 54 proc. respondentów twierdzi, że benefity mogą wpłynąć na decyzję o przyjęciu oferty pracy.

– Dobrze prowadzona komunikacja benefitowa może ograniczać presję płacową. Pokazując pełen pakiet wynagrodzenia wraz z wartością benefitów, pracodawca może lepiej argumentować całkowity koszt zatrudnienia, co wpływa na realistyczne oczekiwania pracowników – podkreśla Tomasz Sitarski, Commercial and Marketing Director, Up Bonus.

Zmieniające się potrzeby pracowników

Raport pokazuje, że zmiany gospodarcze wpływają na oczekiwania wobec benefitów. Maleje znaczenie pracy zdalnej, a rośnie popularność świadczeń związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Na znaczeniu zyskują także rozwiązania łagodzące rosnące koszty życia, takie jak karty lunchowe.

Najbardziej cenione benefity

Według badania Up Bonus, najważniejszym benefitem dla pracowników pozostaje prywatna opieka medyczna (47 proc.), szczególnie wśród kobiet i osób powyżej 40. roku życia. Kolejne miejsca zajmują karty podarunkowe na święta (46 proc.) oraz elastyczne godziny pracy (39 proc.). Istotne są także ubezpieczenie na życie, możliwość pracy zdalnej i dodatkowe dni płatnego urlopu.

Niedopasowanie benefitów do oczekiwań

Aż 45 proc. badanych twierdzi, że dostępne benefity nie odpowiadają ich potrzebom. To wyraźny sygnał dla pracodawców, aby personalizować ofertę świadczeń.

– Prywatna opieka zdrowotna czy ubezpieczenie na życie to dziś standard. Coraz bardziej popularne stają się jednak budżety kafeteryjne, pozwalające pracownikom wybierać benefity dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – kończy Dorota Hechner, Head of HR Consulting.

