Nie uwierzysz, jak innowacyjna jest Polska. Wystawa, która zmienia obraz kraju

Wystawa innowacji w Brukseli to początek międzynarodowej promocji osiągnięć naszego kraju.

Patriotyzm poprzez dumę z Polski

Z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland wynika, że dla 74 proc. Polaków patriotyzm to m.in. podkreślanie atutów Polski w kraju i za granicą. Polacy równie często wskazują wychowywanie dzieci w duchu miłości do ojczyzny (82 proc.), udział w wyborach i pielęgnowanie tradycji (po 79 proc.), gotowość do obrony kraju (76 proc.) oraz wywieszanie flagi podczas świąt narodowych (74 proc.).

Pozytywne spojrzenie na Polskę

58 proc. Polaków czuje się częścią narodowej wspólnoty, 56 proc. odczuwa dumę, a 52 proc. radość z bycia Polakiem. Najsilniejsze pozytywne emocje dotyczą pokolenia 60+, gdzie aż 67 proc. deklaruje dumę i poczucie wspólnoty. Jako powody do dumy Polacy wskazują naukowców, wynalazców, noblistów oraz twórców kultury. Często jednak nie potrafią wymienić konkretnych nazwisk czy osiągnięć.

Innowacyjna Polska na europejskiej arenie

Premiera interaktywnej wystawy w Brukseli zainaugurowała europejską odsłonę kampanii We Did It In Poland. Ekspozycja to trójwymiarowa makieta Polski ze stacjami kolejowymi prezentującymi wybrane innowacje. Goście mogą sterować elektrycznym pociągiem, a na ekranach wyświetlane są animacje wyjaśniające znaczenie danej innowacji. Wystawa powstała w ramach wydarzenia Competitiveness & Security Business Summit, organizowanego przez Business & Science Poland.

Polska jako lider nowoczesnych technologii

Jak podkreśla Dariusz Mazurkiewicz, CEO BLIK: „Polska powinna dążyć do pozycjonowania Warszawy jako cyfrowego centrum finansowego Europy. Mamy dynamicznie rozwijające się fintechy, a BLIK, największy system płatności mobilnych w Europie, jest naszą narodową dumą. Jesteśmy już obecni na rynkach Słowacji i Rumunii, co stanowi świetny punkt wyjścia do dalszej ekspansji”.

Elementy sukcesu polskich innowacji

Marek Garniewski, prezes ORLEN VC, zaznacza: „Aby rozwijać innowacje, potrzebujemy przewagi konkurencyjnej, solidnego zespołu, znajomości rynku i relacji biznesowych. Polskie firmy mają wszystko, aby budować silną pozycję na arenie międzynarodowej i budzić dumę narodową”.

Polska oceniana lepiej niż Niemcy, Francja i Hiszpania

W ogólnej ocenie Polska uzyskała wysoką notę 7,3 na 10, wyprzedzając Hiszpanię, Francję i Niemcy. Jednak w obszarach takich jak sport, technologie i innowacyjność, respondenci częściej wskazują na wyższość krajów zachodnich.

Potrzeba promocji i edukacji

Olga Adamkiewicz, strateg kampanii, mówi: „W Polsce wciąż brakuje świadomości dotyczącej współczesnych sukcesów. Kampania We Did It In Poland ma na celu zwiększenie rozpoznawalności polskich innowacji i budowanie ich pozycji w Europie. Skupiamy się na sektorach o największym potencjale wzrostu”.

Badanie przeprowadziła Grupa 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus w dniach 6–12 grudnia 2024 r. metodą CAWI na próbie 1010 Polaków w wieku 18–70 lat.

