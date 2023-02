Facebook planuje dalsze zwolnienia. „Płaci się ludziom za nic”

Facebook najpewniej szykuje się na kolejną falę redukcji kadr. Pracownicy mają być obecnie mocno zaniepokojeni, bo firma nie przekazała im jeszcze kluczowych informacji budżetowych. Może to zaś wskazywać na to, że Metę czekają następne cięcia.

Facebook będzie dalej zwalniać?

O sytuacji w firmie Marka Zuckerberga piszą dziennikarze „Financial Times”, którzy dotarli do dwóch anonimowych pracowników korporacji. Ci wydają się mocno niezadowoleni.

– Szczerze? Nadal mamy bałagan. Rok efektywności zaczyna się tym, że dużej liczbie ludzi płaci się za nicnierobienie – ocenia jeden z informatorów dziennika.

Chodzi o fakt, że wiele zespołów firmy nie otrzymało jeszcze dokładnych informacji o przydzielonych im budżetach czy planowanej liczbie pracowników. Oznacza to, że nie dzieje się „żadna praca”, bo menedżerowie nie są w stanie zaplanować harmonogramów i rozdzielić zadań.

Projekty i decyzje, które wcześniej były kwestią paru dni, mają rozciągać się nawet do miesiąca lub dłużej. Zwykle budżety na nadchodzący rok ustalane są w pod koniec grudnia roku poprzedzającego.

Trzech pracowników Meta niezależnie przyznało „FT”, że jest mocno zdemoralizowanych i nie może znaleźć motywacji do pracy z powodu niepewności swojego zatrudnienia.

Zuckerberg zapowiada „rok efektywności”

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w listopadzie 2022 roku właściciel spółki Meta (dawniej Facebook) Mark Zuckerberg poinformował o zwolnieniu 13 proc. załogi. Pracę straciło 11 tys. z 87 tys. pracowników. – Wiem, że to trudne dla wszystkich, a szczególnie przepraszam tych, których to dotyczy – napisał w oświadczeniu Zuckerberg.

W ostatnim podsumowaniu wyników firmy Mark Zuckerberg zapowiedział zaś „rok efektywności”. Mają być to plan dalszego odchudzenia firmy i zmian w jej działaniu, by zadowolić szerokie grono swoich akcjonariuszy. W szczególności mogą bać się osoby pełniące stanowiska menedżerskie.

