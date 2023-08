Nie masz internetu w podróży? Sprawdź dlaczego!

Internet stał się niezbędnym narzędziem w życiu wielu osób. Przydać się może również w podróży, gdyż zabija czas oczekiwania na transport. Połączenie z siecią zwykle dostępne jest na dworcach i lotniskach. Problem pojawia się jednak w momencie, w którym wsiądziemy do pociągu lub samolotu. Sprawdźmy, czym spowodowane są takie trudności.

Problemy z siecią w pociągach: nadajniki

Jadąc pociągiem, regularnie możemy zauważyć, że nasze telefony tracą zasięg. Jest to irytujące w trakcie słuchania muzyki lub oglądania serialu przez sieć. Okazuje się, że podstawowym problemem są same nadajniki telekomunikacyjne. Przeważnie trasy kolejowe prowadzą przez lasy i mało zaludnione wsie. Tam bardzo często nadajników po prostu nie ma.

Problemy z siecią w pociągach: konstrukcja

Dużą rolę odgrywa również sam pociąg. Jego konstrukcja, która składa się w dużej mierze z aluminium blokuje sygnał sieci. Jest on znacznie słabszy niż na otwartej przestrzeni. Dlatego też coraz więcej taborów otrzymuje wzmacniacze sygnału. Bez nich w trakcie jazdy internet nie będzie działał sprawnie i szybko. Wspierają one również udostępniony sygnał Wi-Fi.

Problemy z siecią w pociągach: (nie)dostępne Wi-Fi

Gdy brakuje połączenia w telefonie, dobrą alternatywą może być Wi-Fi dostępne w pociągu. Intercity posiada w niektórych swoich pociągach taką opcję. Dostępna jest w dwóch wersjach:



bez logowania do konta IC — dostęp do sieci na kilkanaście minut;

z zalogowaniem do konta IC — nieograniczony dostęp do sieci.

Czasami jednak pomimo połączenia z Wi-Fi internet nie chce działać. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Sieć udostępniona w pociągu działa na tych samych zasadach, co połączenie komórkowe. Będzie funkcjonować w momencie, w którym anteny połączą się z nadajnikiem operatora. Sygnał Wi-Fi zależny jest również od prędkości przemieszczania się pociągu.

Problemy z siecią w samolocie: tryb samolotowy

Podróżując samolotem, bardzo często wyłączamy dostęp do sieci GSM. Wielokrotnie była mowa o tym, że może ona powodować zakłócenia. Z tego też powodu korzysta się z tzw. trybu samolotowego. Dzięki niemu wciąć możemy korzystać z niektórych funkcji telefonu, lecz bez dostępu do internetu. Bywa to problemem w dobie, w której dużo aplikacji wymaga połączenia z siecią.

Na szczęście pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Pod koniec listopada 2022 Komisja Europejska zezwoliła na wdrożenie usługi 5G w liniach lotniczych. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z sieci nawet w dalekich podróżach na terenie Europy. Nie wiemy, kiedy projekt wejdzie w życie. Pozostaje nam obecnie czekać i korzystać z alternatywy, którą jest Wi-Fi w samolocie.

Problemy z siecią w samolocie: dlaczego nie działa Wi-Fi?

Obecnie w samolotach dostępna jest sieć Wi-Fi. Jej moc zależy od linii lotniczej i typu zamontowanych nadajników. Przy lotach na krótkich dystansach anteny pozwalają na przepustowość łącza o prędkości 3-10 Mb/s. Samoloty latające w dalsze trasy otrzymują inny typ anten. Pozwalają one na połączenie z siecią z prędkością do 50 Mb/s.

Wi-Fi w samolotach udostępnione jest jednak na innych zasadach niż w pociągu. Za dostęp do sieci należy uiścić stosowną opłatę. Ile kosztuje? To zależy od linii lotniczej, długości lotu czy dostępnych pakietów w ofercie.

Jak przygotować się do podróży?

Niektóre materiały możemy przygotować przed podróżą. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której zabraknie połączenia z siecią. Muzykę lub seriale możemy często pobrać na telefon. Wiele platform streamingowych w swoim abonamencie oferuje korzystanie z usługi w trybie offline.

Czytaj też:

Hakerzy mogą przejąć wasze telefony. Zagrożonych jest kilkanaście modeliCzytaj też:

Pierwszy lot samolotem. Jak się do niego przygotować?