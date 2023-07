Pobieranie muzyki z YouTube. Jak to zrobić? Czy to legalne?

Temat pobierania różnych materiałów z internetu wiążę się z wieloma pytaniami. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Czy pobieranie z Internetu jest legalne? Pojawiają się one zarówno w sprawie pobierania gier, jak i filmów czy muzyki. Wyjaśniamy, jak wygląda aspekt prawny i techniczny pobierania muzyki z platformy YouTube.

Czy pobieranie muzyki z YouTube jest legalne?

Pobieranie materiałów z Internetu jest kwestią sporną. Na legalność danej czynności wpływa wiele różnych czynników. Prawa autorskie ograniczają sposoby wykorzystywania utworów bez zgody ich właściciela

Odpowiedź na temat legalności znajdziemy w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyjaśnia ona, w jakich przypadkach nie jest to niezgodne z prawem.

W Ustawie znajduje się informacja o korzystaniu z utworów na własny użytek. Jeśli więc tylko my lub nasi najbliżsi będą korzystać z pobranych źródeł, jest to w pełni legalne. Nie potrzebujemy na to nawet zgody twórcy. Dotyczy to jednak konkretnej grupy materiałów – książek, filmów czy muzyki. Oprogramowanie komputerowe niezależnie od tego, kto będzie z niego korzystać musi posiadać odpowiednią licencję producenta.

Również inaczej jest w sytuacji, w której decydujemy się udostępniać pobrane materiały. Jeśli przekazane zostają rodzinie lub znajomym, nie poniesiemy żadnych konsekwencji prawnych. Inaczej jest w sytuacji przekazywania plików osobom trzecim oraz zarabianie na nielegalnych egzemplarzach danego materiału.

Pobieranie z YouTube za pomocą programów

Materiały z YouTube można pobrać dzięki aplikacjom zewnętrznym. To najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy często swoją bibliotekę utworów. Takie programy oferują szereg ciekawych rozwiązań i pozwalają na większy formatów i jakości danego pliku.

Wśród programów do pobierania muzyki z YouTube polecić można:



By Click Downloader;

MediaHuman YouTube to MP3;

4K Video Downloader.

Aby zainstalować oprogramowanie, należy pobrać je z oficjalnej strony. Po jego instalacji i uruchomieniu wystarczy wkleić link konkretnego filmiku z YouTube. Pozostanie nam ustawienie odpowiedniego formatu i wciśnięcie przycisku pobierania. Nagrania zapiszą się w folderze, który wybraliśmy w ustawieniach aplikacji.

Pobieranie z YouTube przez stronę

Dla tych, co rzadziej pobierają coś z YouTube, nie przyda się osobne oprogramowanie. Tacy użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnych stron www. W sieci istnieje wiele portali koncentrujących się na takiej działalności.

Wystarczy wpisać adres konkretnej strony, wkleić link, wybrać format i wcisnąć guzik pobierania. Po konwersji filmiku do formatu MP3 uruchomi się automatyczne pobieranie pliku na komputer.

Popularne strony do pobierania muzyki z YouTube to:



YT1s.com;

OnlyMP3;

YTMP3.

Jak pobrać muzykę z YouTube na telefon

Pobierając muzykę na telefon, także możemy skorzystać ze stron internetowych. W przypadku telefonów z Androidem na sklepie Google Play znajdziemy również specjalne oprogramowanie. Wystarczy je zainstalować i korzystać w podobny sposób jak w przypadku programów na komputer.

Google Play regularnie usuwa programy tego typu ze swojej biblioteki. Wszystko przez fakt, że YouTube posiada własną aplikację pozwalającą na pobieranie utworów. Jednak warunkiem do jej skorzystania jest posiadania aktywnej subskrypcji YouTube Premium, która kosztuje 23,99 zł miesięcznie.

Obecnie w Google Play dostępny jest tylko jeden program polecany przez użytkowników. Nazywa się „Pobieranie muzyki Mp3 Download” od firmy BAONY Studio.

