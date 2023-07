Elon Musk wie lepiej. Zmusił do tego wszystkich na X

Jeśli lubicie przeglądać Twittera w trybie light mode – Elon Musk uważa, że nie macie racji i niedługo zabierze wam tę możliwość. Miliarder jest przekonany, że tryb jasny jest gorszy od ciemnego, więc zamierza po prostu zlikwidować ten pierwszy. Bo ma taki kaprys.

X/Twitter tylko z dark mode – jasny motyw do likwidacji?

Prześmiewcza wojna między użytkownikami light mode i dark mode jest niczym więcej niż internetowym żartem. Ci pierwsi preferują naturalny wygląd – czarny tekst na białym tle to absolutny standard. Ci drudzy zaznaczają, że podczas nocnego przeglądania białe elementy wypalają im oczy, a ciemny motyw może przecież nawet pomagać oszczędzać baterię telefonu.

To oczywiście kwestia gustu, a wszystkie najpopularniejsze aplikacje oferują oba motywy. Podobnie jest też na systemach mobilnych Android i iOS. Elon Musk wie jednak najlepiej, czego chcą jego użytkownicy. Ostatnio zaznaczył, że zamierza dokonać kolejnej dużej zmiany w serwisie X.com / Twitter. I to w dość brutalny sposób.

„Ta platforma już niedługo będzie miała tylko ciemny motyw. Jest on lepszy pod każdym względem” – napisał miliarder na oficjalnym profilu w X.

Elon Musk likwiduje motywy na Twitterze. Co zostanie, a co zniknie?

Obecnie Twitter posiada aż trzy tryby wyświetlania – jasny, przyciemniony i bardzo ciemny o nazwie „lights out”. Jeśli najbogatszy człowiek postawi na swoim, już niedługo będzie dostępny tylko ten ostatni. Co jasne, wywołało to niemałe poruszenie wśród użytkowników platformy. Każdy woli mieć chyba wybór i nie lubi, gdy zabiera mu się wcześniej dostępne opcje. Zwłaszcza jeśli pojedyncza osoba robi to według własnego uznania.

Czy Musk rzeczywiście wykona ten krok? W kolejnych komentarzach, odpowiadających już na falę niezadowolenia, bogacz rzucił, że zastanowi się jeszcze nad zostawieniem light mode. Tryb przyciemniony ma jednak kategorycznie zniknąć, a „lights out” może stać się domyślnym trybem aplikacji i strony.

Na ten moment odczytywanie wiadomości właściciela Twittera przypomina jednak wróżenie z fusów.

