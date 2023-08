Uniwersytety uczą korzystania z ChatGPT. Tak wygląda przyszłość edukacji?

Podstawy inżynierii poleceń w ChatGPT (Basic Prompt Engineering with ChatGPT) to nowy przedmiot nauczany na Uniwersytecie Stanu Arizona. Nietypowe zajęcia to najświeższy pomysł tamtejszych wykładowców, który już cieszy się zainteresowaniem studentów.

Amerykański uniwersytet uczy obsługi ChatGPT

Pomysłodawcą nowego typu zajęć jest profesor Andrew Maynard, naukowiec z interdyscyplinarnej jednostki School for the Future of Innovation in Society (SFIS) prowadzonej w ramach Uniwersytetu Stanu Arizona.

Jak mówi specjalista, ostatnie zmiany w dziedzinie AI, szybki wzrost popularności ChatGPT i nowe wymagania pracodawców sprawiły, że uczony postanowił wprowadzić zupełnie nowy kurs do programu nauczania. Co ciekawe, Maynard zlecił stworzenie zarysu kursu… samemu ChatGPT.

– Dotarliśmy do szczególnego punktu, gdzie jednocześnie widać było sporo paniki, ale też zainteresowania emergentnymi narzędziami AI. Sprawy potoczyły się dość szybko – wspomina okoliczności zawiązywania kursu.

Pierwszy eksperymentalny kurs rozpoczął się jeszcze w kwietniu 2023 roku. Cele nauczania są jasne – wskazać studentom efektywne drogi tworzenia poleceń w systemie ChatGPT. Dzięki odpowiednim zapytaniom czatbot będzie w konsekwentny sposób wytwarzał właśnie takie wyniki, o jakie chodzi użytkownikowi.

Pracodawcy poszukują prompt engineerów – ChatGPT jest w cenie

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, generatywne AI pokroju ChatemGPT tworzy już nawet nowe stanowiska pracy. „W InPost już szukamy speców od AI. Chyba pierwsi w Polsce” – napisał na Twitterze Rafał Brzoska. Szef polskiej firmy wyraźnie zachęca do aplikacji na najnowsze ogłoszenie InPostu, w którym poszukiwani są eksperci od popularnych obecnie czatbotów AI.

Oferta pracy dotyczy dość nowego w skali świata stanowiska Prompt Engineera, czyli w skrócie osoby, która tworzy odpowiednio dokładne polecenia dla generatywnej sztucznej inteligencji.

Jak wyjaśnia InPost praca ma polegać na „opracowywaniu odpowiednich promptów, które pozwolą modelom na generowanie wartościowych wyników i pomogą nam osiągnąć cele biznesowe”. Kandydat będzie też odpowiedzialny za testy powstałych aplikacji i szkolenia innych pracowników firmy z korzystania z rozwiązań AI.

