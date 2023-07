Elon Musk z kolejnym pomysłem. Firma xAI „zrozumie rzeczywistość”

Elon Musk bez ceremonii zapowiedział założenie xAI – firmy pracującej nad sztuczną inteligencją. Najbogatszy człowiek świata startuje do wyścigu nieco opóźniony i będzie musiał zmierzyć się z gigantami takimi jak Google czy Microsoft.

Elon Musk zakłada xAI – firmę sztucznej inteligencji

„Ogłaszam założenie xAI, by zrozumieć rzeczywistość” – zagadkowo napisał na Twitterze Elon Musk. Tweet szybko rozniósł się po sieci, zdobywając ponad 25 milionów wyświetleń.

Dalszym wyjaśnieniem enigmatycznej zapowiedzi zajęli się już bezpośrednio odpowiedzialni menedżerowie. To na przykład Dan Hendrycks, szef Center for AI Safety, który ma pomóc Muskowi zacząć z nową firmą AI.

Wiemy też, że miliarder zatrudnił do współpracy w xAI czołowych ekspertów z branży. To specjaliści, którzy pracowali wcześniej m.in. w laboratorium DeepMind, firmie OpenAI, czy komórkach Google Research i Microsoft Research. Inne osoby przejdą do firmy z Twittera oraz Tesli.

Czym zajmie się xAI?

Wydaje się, że xAI ma stać się rywalem dla dużych firm rozwijających sztuczną inteligencję w określony sposób. To firmy takie jak OpenAI, Google czy Anthropic, które odpowiadają za generatywne AI w tym czatboty takie jak ChatGPT, Bard AI czy Claude.

Elon Musk wydaje się jednak podchodzić do sprawy po macoszemu. W kwietniu miał kupić tysiące kart graficznych Nvidii, najpewniej zostaną one wykorzystane do stworzenia nowego LLM – dużego modelu językowego. To fundament każdego czatbota.

Jednocześnie bogacz miesiące temu wspominał o planie stworzenia TruthGPT – czatbota, który miałby szukać prawdy. Cokolwiek to może znaczyć.

Czytaj też:

„TruthGPT” od Elona Muska? Miliarder chce rywalizować z Microsoftem i GoogleCzytaj też:

Bard AI w Polsce i po polsku. Google wprowadza konkurenta ChatGPT nad Wisłę