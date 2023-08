„Cudowne lekarstwa na raka” zakazane na YouTube. Firma walczy z dezinformacją

Firma YouTube ogłosiła duże zmiany w polityce serwisu. Od teraz jedna z najpopularniejszych platform wideo w internecie będzie stosować ostrzejsze ograniczenia dotyczące materiałów medycznych. Specjalną uwagą objęto m.in. szkodliwe terapie raka.

YouTube usuwa materiały dot. szkodliwych „lekarstw na raka”

W niedawnym wpisie na oficjalnym blogu YouTube podkreśla, że fałszywe informacje medyczne w internecie mogą być szczególnie niebezpieczne oraz przypomina o falach dezinformacji związanych m.in. z pandemią COVID-19, szczepionkami czy płodnością. Ciągle zmieniające się fake newsy mają wymagać od firmy nowego podejścia do walki z nieprawdą.

Jedną z kluczowych nowości jest podejście do materiałów traktujących o leczeniu raka. Od teraz firma zamierza usuwać filmy, które promują terapie nowotworów – chodzi tu o metody nieefektywne lub szkodliwe dla pacjentów, co zostało wcześniej naukowo udowodnione. Zakazane będą też wideo nawołujące do wykorzystywania metod alternatywnych oraz odwodzące pacjentów od wizyt u lekarza lekarskich i konwencjonalnych metod leczenia nowotworów.

Jako przykłady szkodliwej dezinformacji podano tezy takie jak „czosnek jest lekarstwem raka” czy „bierz witaminę C, zamiast iść na chemioterapię”.

YouTube zmienia zasady dot. medycyny

Opisana powyżej zmiana to tylko część większej inicjatywy firmy. Spółka podległa Google przeprowadziła szeroko zakrojone „uproszczenie zasad” dotyczących materiałów medycznych na platformie. Od teraz medyczna polityka YouTube dzieli się na trzy główne filary – Prewencję, Leczenie i Negowanie.

W ramach ograniczeń dotyczących prewencji zakazane będą materiały „przeczące wytycznym organizacji medycznych w zakresie prewencji lub transmisji konkretnych chorób". Dotyczy to również promocji wykorzystywania szkodliwych substancji jako metod prewencyjnych. Dodatkowo zakazane będą materiały podważające bezpieczeństwo lub efektywność sprawdzonych szczepionek.

Negowanie dotyczy zaś „zaprzeczania istnienia danych chorób” lub ich znanych powikłań. Jako przykład podano zaprzeczanie temu, że COVID-19 może powodować śmierć. Zapisy dotyczące leczenia są zaś uogólnionymi wytycznymi podobnymi do tych dotyczących nowotworów. Zakazane jest więc „zaprzeczanie wytycznym organizacji medycznych dot. leczenia danych chorób, w tym także promowanie określonych terapii czy substancji mogących wywołać szkodę”.

