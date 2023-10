Nowości w WhatsApp. Komunikator zyska sześć przydatnych funkcji

Inżynierzy Meta ciężko pracują nad rozwojem WhatsAppa. Mająca miliardy użytkowników aplikacja zyskała wiele nowych funkcji, sukcesywnie dodawanych do przedpremierowej wersji aplikacji. Co nowego czeka użytkowników?

WhatsApp – nowości w aplikacji beta

Najnowszym elementem dodanym w wersji beta 2.23.21.7 WhatsAppa jest możliwość wyszukiwania w zakładce Updates – w górnym pasku nawigacji pojawi się charakterystyczna ikona z lupą. Pozwala to na proste przeszukiwanie statusów i kanałów, co ma znacząco ułatwić nawigację w nowej zakładce komunikatora.

To dopiero wierzchołek góry lodowej, bo Meta dynamicznie aktualizuje swój popularny komunikator. Zaledwie wczoraj beta testerzy wersji 2.23.21.4 zauważyli bowiem funkcję przypinania wiadomości w kanałach (na 1, 7 lub 30 dni) oraz odnowione menu wysyłania załączników.

Na początku tygodnia inżynierzy wrzucili zaś do przedpremierowej wersji nowe narzędzia formatowania. Pozwalają one na łatwiejsze tworzenie punktowych list czy wybicie cytatów za pomocą prostych znaczników. Co więcej, do appki trafiło też okienko szybkiej komunikacji, pozwalające dodać komentarz do przesyłanego dalej zdjęcia czy pliku. Jednocześnie ułatwiono kopiowanie linków z wiadomości na kanałach WhatsApp.

Wszystkie powyższe ulepszenia znajdują się obecnie w wersji beta. Nie ma pewności, kiedy dokładnie trafią do stabilnej wersji popularnego komunikatora. Zwykle WhatsApp aktualizuje też program falami, a nowości stopniowo trafiają do coraz szerszego grona odbiorców

Płatne Facebook i Instagram, ale bez reklam

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Meta może szykować nową opcję dla europejskich użytkowników. Firma złożyła już odpowiednie dokumenty do regulatorów UE, które mogą zwiastować nowe podejście do reklam i wykorzystywania danych użytkowników.

Właściciel Facebooka i Instagrama pozwoli na bezpłatne korzystanie z tych aplikacji pod warunkiem, że będzie mógł śledzić użytkowników w celu dopasowania pod nich reklam. Alternatywą jest opłata, która wyłączy spoty reklamowe na platformie.

Pierwsza opcja subskrypcji dotyczy tylko Instagrama na urządzeniach mobilnych. Koszt pozbycia się reklam ma wynosić 14 dolarów miesięcznie (około 62 złote). Drugi wariant abonamentu zawiera Instagrama i Facebooka, ale na urządzeniach stacjonarnych. Ta usługa będzie nieco droższa, bo Meta zażyczy sobie za nią 17 dolarów miesięcznie, czyli około 75 złotych

