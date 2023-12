WhatsApp z nową funkcją. Łatwiej odnajdziesz starsze wiadomości

Aplikacje mobilne, nawet tak popularne jak WhatsApp, nigdy nie są produktami skończonymi w 100 proc., dlatego ich twórcy raz na jakiś czas wypuszczają aktualizację, której zadaniem jest jeszcze bardziej usprawnić korzystania z danej aplikacji. Tak jest teraz w przypadku WhatsApp, która otrzymała lepsze możliwości w zakresie wyszukiwania starszych, zapomnianych już wiadomości.

Aktualizacja do WhatsApp – łatwiejsze wyszukiwanie wiadomości

Dzięki nowej aktualizacji wypuszczonej z myślą o WhatsApp, szybciej i wygodniej odnajdziemy teraz wiadomości nie tylko z konwersacji dwustronnych, ale również w czatach grupowych. Jak działa to w praktyce? W wyszukiwarce wiadomości w WhatsApp pojawił się teraz kalendarz, który pozwala na łatwe przeszukiwanie konwersacji z danego okresu.

Przykładowo: jeśli chcemy cofnąć się do bardzo starych wiadomości, np. z grudnia 2015 roku, to nie musimy już ręcznie przewijać rozmowy, co zajęłoby przecież zbyt dużą ilość czasu, lecz po prostu wybrać konkretną datą z wygodnego kalendarza, a WhatsApp samodzielnie wyświetli nam wyłącznie wiadomości, które zostały wysłane danego dnia.

Ktoś może powiedzieć, że przecież WhatsApp już wcześniej posiadał funkcję wyszukiwarki. I owszem, tyle że jej działanie ograniczało się jedynie do poszukiwania konkretnych słów kluczowych, a więc w praktyce było to de facto dość mocno ograniczone.

Kalendarz póki co w fazie beta

I choć wiemy już na pewno, że przydatna nowość w postaci kalendarza prędzej czy później trafi do wszystkich użytkowników WhatsAppa, to póki co nowa funkcja znajduje się w fazie testów beta i jest stopniowo udostępniana wybranym grupom użytkowników. Powszechnie dostępna stanie się być może jeszcze przed końcem 2023 roku.

