Allegro wchodzi do kolejnego kraju. To dodatkowa szansa dla sprzedawców z Polski

Allegro, czyli jeden z liderów rynku e-commerce w Polsce, kontynuuje swoją zagraniczną ekspansję. W zeszłym roku popularny portal aukcyjny zadebiutował w Czechach, a teraz pochwalił się tym, że rozpoczął właśnie działalność w kolejnym kraju w Europie Środkowej. Chodzi o Słowację, gdzie serwis jest dostępny w domenie Allegro.sk, oczywiście w języku słowackim.

Allegro dostępne na Słowacji

Oprócz możliwości korzystania z Allegro w rodzimym języku, Słowacy mogą również korzystać z wielu innych udogodnień, jakie ma do zaoferowania największy portal aukcyjny w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o nielimitowane dostawy i darmowe zwroty z pakietem Allegro Smart, bezpieczne transakcje w ramach Allegro Protect oraz oferty z gwarancją najniższej ceny.

Jak czytamy w informacji prasowej, badania rynkowe przeprowadzone przez Allegro dały firmie pewność, iż Słowacy są gotowi na to, by poznać nowy serwis i sprawdzić co ma on do zaoferowania.

„Blisko połowa Słowaków wykazała się wspomaganą znajomością marki Allegro. To obiecujący punkt wyjścia z naszą ofertą na rynek, na którym 77 proc. badanych już korzystało z zakupów w modelu marketplace. Co więcej, ankietowani deklarują otwartość na poznanie i przetestowanie Allegro: 82 proc. Słowaków zamierza odwiedzić naszą domenę, a 79 proc. jest zainteresowanych zakupami na naszej platformie” – mówi Matthias Frechen, chief commercial officer w Allegro

Dodatkowa szansa dla sprzedawców z Polski

Wejście Allegro do Słowacji otwiera nowe możliwości dla handlarzy z innych krajów. Sprzedawcy z Polski i Czech, chcący spróbować swoich sił na nowym rynku, mogą oczywiście liczyć na wsparcie ze strony Allegro na praktycznie każdym etapie finalizowania transakcji.

„Polskie i czeskie firmy, które wchodzą na słowacki rynek z Allegro, mogą skorzystać z dobrze już znanych rozwiązań, w tym międzynarodowej wysyłki z Allegro Smart czy oferty w ramach "Wysyłam z Allegro". Dostawy z Polski do Słowacji będą realizowane przez zaufanych partnerów: Packetę, DHL i DPD. Dodatkowo polscy sprzedawcy mogą dołączyć do usługi One Fulfillment by Allegro, która obejmuje magazynowanie produktów, pakowanie, obsługę zapytań klientów i zwroty, a także szybką i wygodną dostaw” – czytamy w komunikacie prasowym.

