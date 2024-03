Polacy chętnie zmieniają pracę. A czego oczekują od pracodawcy?

Podwyżka i awans to dla pracownika za mało

Jak wynika z badania „Świąteczne plany zawodowe” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, tylko 40 proc. Polaków oceniło pozytywnie swoje życie zawodowe w 2023 roku. 51% z nas zaplanowało postanowienia noworoczne związane z karierą. Połowa z nich dotyczy rozwoju. 7 na 10 – całkowitej zmiany miejsca pracy. Według ekspertów w Polsce kształtuje się nowy typ pracownika. Pracownika, który, aby się zaangażować, stawia swoje wymagania.

Specjaliści z platformy edukacyjnej Preply przygotowali zestawienie programów motywacyjnych dla pracowników, które odnoszą wysoką skuteczność za granicą.

„Finanse i brak możliwości rozwoju to najczęstsze powody, przez które Polacy odchodzą z pracy. Jednak dziś sama podwyżka czy awans to często za mało dla pracowników – zwłaszcza jeśli są rozchwytywanymi specjalistami. Tu liczą się inne korzyści, niekoniecznie materialne, a związane np. z panującą w firmie atmosferą. Na rynku międzynarodowym już panuje wyścig o to, „kto da więcej” i pozyska, a potem utrzyma największe talenty – komentuje Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Pierwsze tygodnie w nowej pracy są kluczowe

Na szczyt listy Preply trafiło tworzenie materiałów wdrożeniowych i zestawów powitalnych. Jak wynika z badań, okres wdrażania wpływa na to, jak długo pracownik pozostanie w firmie. Mowa tu nawet o trzech latach pracy w przedsiębiorstwie dzięki pozytywnym doświadczeniom z pierwszych tygodni.

Kolejne na liście są programy mentorskie dla nowych pracowników. Jak podaje Forbes, około 70% firm z listy Fortune 500 oferuje tego typu mentoring. Podium zamyka otwarta i spójna komunikacja wewnętrzna. Według jednego z cytowanych w zestawieniu badań spisana strategia komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomaga utrzymać wysoki poziom motywacji.

Obowiązki są ważne, ale relacje ważniejsze

„Firmy międzynarodowe zasilane przez pracowników z różnych krajów coraz częściej wdrażają działania kładące nacisk na wzajemne poznawanie swoich kultur przez członków zespołów. W grę wchodzi nawet finansowanie nauki języków obcych, aby ułatwiać komunikację i zacieśniać więzi między pracownikami” – zauważa Sylvia Johnson z Preply.

Na czwartym miejscu zestawienia znalazło się tworzenie grup zasobów pracowniczych (ERG). Na podstawie danych, takich jak cechy demograficzne, modele pracy czy stanowiska, firmy budują grupy, w ramach których pracownicy mogą się od siebie uczyć i wymieniać doświadczeniami.

Pierwszą piątkę listy zamyka organizowanie firmowych gier i wyzwań. Wykazują one wysoką skuteczność nie tylko w zakresie budowania relacji w zespołach, ale też podnoszą motywację do pracy.

