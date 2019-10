„Hej Siri, włącz Spotify”. Nowa aktualizacja ucieszy użytkowników urządzeń Apple

Ważna aktualizacja dla użytkowników urządzeń Apple, którzy wolą korzystać ze Spotify, niż fabrycznego Apple Music. iOS 13 dostarczył długo oczekiwanej przez nich zmiany. Posiadacze iPhoneów i iPadów mogą włączyć szwedzki serwis streamingowy za pomocą komendy głosowej.

„Hej Siri, play song on Spotify” - takie polecenie mogą już swojemu iPhonowi i iPadowi wydać użytkownicy urządzeń Apple. Aktualizacja iOS 13 nareszcie pozwala na wybór odtwarzacza, z którego leci muzyka. Do tej pory Apple mocno promowało swój fabryczny serwis Apple Music. Każda prośba o włącznie utworu, którą kierowana była do Siri, skutkowała włączeniem dedykowanej aplikacji.

Tylko po angielsku

Siri nie zrozumie jednak komendy wydanej po polsku. Użytkownicy z Polski, którzy będą chcieli w ten sposób włączyć popularny serwis streamingowy, będą musieli wydać komendę w języku angielskim. IPhone i iPad zareaguje na „Hej Siri, play (nazwa piosenki) on Spotify”, wtedy urządzenie zamiast w Apple Music, odtworzy ją właśnie zielonym serwisie.

Czytaj także:

