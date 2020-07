Oficjalny zmierzch generacji. Microsoft kończy produkcję swojej konsoli

Nowa generacje konsol już niebawem pojawi się na rynku. Fani kanapowego grania czekają na premiery Xbox'a Series X oraz PlayStation 5, które zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku. Są to więc ostatnie chwile konsol obecnej generacji. Jeśli chcesz kupić nieużywane PlayStation 4 lub Xbox'a One, to ostatni moment. Niedługo mogą zniknąć z półek sklepowych. Microsoft poinformował właśnie, że zaprzestaje produkcji Xbox'a One X i One X All-Digital Edition, czyli najnowszych wersji w obecnej generacji.

– Zwiększając nacisk na produkcję Xbox'a Series X, podjęliśmy naturalną decyzję o wstrzymaniu produkcji Xbox'a One X i One X All-Digital Edition –powiedział CNN rzecznik prasowy firmy. Firma zamierza dalej wypuszczać na rynek wyłącznie Xbox'a One S.

Xbox One X prawdopodobnie nie okazał się sprzedażowym hitem. Domysły podsyca fakt, że Microsoft w przeciwieństwie do Sony, nigdy nie udostępnił danych dotyczących ilości sprzedanych urządzeń.

Xbox Series X – premiera

Cena, ani dokładna data premiery konsoli wciąż nie jest znana. Wiadomo, że Xbox Series X zadebiutuję przed Bożym Narodzeniem 2020 roku.