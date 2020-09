Apple zamówiło tyle samo iPhone'ów, co przed rokiem. Oznaka kryzysu, czy ostrożność?

Jak wynika z danych przedstawionych przez Apple, amerykański producent zamówił wytworzenie 75-80 milionów sztuk nowego modelu iPhone'a. Flagowy smartfon firmy z Cupertino będzie obsługiwał technologię przesyłu danych 5G. Telefony mają trafić na rynek do końca 2020 roku.

Tyle, co przed rokiem

Analitycy szybko zauważyli, że zamówienie jest identyczne z tym, które Apple złożyło u swoich producentów przed rokiem. Do tej pory trendy pokazywały, że rok do roku ilość zamawianych urządzeń wzrastała. Sądzono także, że pandemia koronawirusa nie będzie miała dużego wpływu na kondycje firm technologicznych. Firmy zmagały się z dużo większym zainteresowaniem swoimi produktami ze wględu na wprowadzenie pracy zdalnej. Wyniki giełdowe pokazywały, że radzą sobie one świetnie, a skupiające je indeksy są lokomotywami napędowymi światowych giełd. Jak widać, wewnątrz Apple postanowiono jednak zachować ostrożność.

Cztery modele do wyboru

Apple planuje debiut nowych modeli pod koniec 2020 roku. Nie będzie to bowiem jeden telefon, a aż cztery urządzenia z wyświetlaczami różnej wielkości. Wszystkie mają obsługiwać bezprzewodowy przesył danych piątej generacji.

