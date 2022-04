Wspólna ładowarka do wszystkich urządzeń coraz bliżej. PE popiera zmianę

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego jest za wprowadzeniem zmiany prawa, która pozwoliłaby wymóc na producentach sprzętu elektronicznego wspólny standard wejścia do ładowarek. Unia Europejska zajmuje się tą sprawą od miesięcy.

Wspólna ładowarka do różnych sprzętów

Unia Europejska zabiega o wprowadzenie wspólnego standardu ładowarek do wszystkich sprzętów elektronicznych wprowadzanych na rynek europejski. Miałoby to przede wszystkim zmniejszyć ilość odpadów (tak zwanych elektrośmieci), a dodatkowo ułatwić użytkownikom korzystanie z telefonów komórkowych i tabletów. Obecnie niemal wszyscy producenci korzystają z różnych typów wtyczek do swoich ładowarek. Najbardziej uciążliwe są urządzenia firmy Apple, która opatentowała autorskie wejście.

Nowe przepisy mają sprawić, że użytkownik zmieniający telefon, czy tablet, będzie mógł korzystać z ładowarki do poprzedniego. Z jednego urządzenia będą mogli korzystać także inni domownicy. Unia Europejska ma zamiar nałożyć obowiązek wyposażenia wszystkich telefonów, tabletów i aparatów cyfrowych na europejskim rynku w wejście do ładowania oraz ładowarkę typu USB-C. Ma być to obowiązek niezależnie od producenta.

Pół miliarda ładowarek rocznie

– Przy pół miliarda ładowarek do urządzeń przenośnych wysyłanych co roku do Europy, generujących 11-13 tys. ton e-odpadów, jedna ładowarka do telefonów komórkowych i innych małych i średnich urządzeń elektronicznych będzie z korzyścią dla wszystkich. Przyczyni się to do ochrony środowiska, pomoże w ponownym wykorzystaniu starej elektroniki, zaoszczędzi pieniądze oraz zmniejszy niepotrzebne koszty i niedogodności zarówno dla firm, jak i konsumentów – powiedział sprawozdawca projektu Alex Agius Saliba.

