Bon turystyczny wraca w nowej odsłonie. Znamy szczegóły

Bon turystyczny powraca w regionalnym wydaniu. Na reaktywację popularnego świadczenia zdecydowało się województwo podlaskie. Ma ono wesprzeć lokalnych przedsiębiorców z sektora turystyki, który ucierpiał przez trwający od 2021 roku kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią, a wcześniej dotknęły go restrykcje wprowadzone w związku pandemią.

To właśnie trudna sytuacja branży turystycznej była powodem wprowadzenia ogólnopolskiego bonu turystycznego w sierpniu 2020 roku. Był on kilkukrotnie przedłużany i ostatecznie funkcjonował do marca 2023 roku..Ze świadczenia w wysokości 500 zł (w formie bonu) mogły skorzystać rodziny korzystające z 500 plus.

Bon turystyczny. Kto będzie mógł skorzystać?

W ramach podlaskiego bonu turystycznego można liczyć na dofinansowanie nawet w wysokości 400 zł.

Jak podaje serwis eska.pl, ze wsparcie będą mogły skorzystać osoby spoza Podlasia, które zdecydują się na co najmniej dwa noclegi w obiektach biorących udział w programie. W grę wchodzą m.in.:

hotele kategoryzowane gwiazdkami,

pensjonaty,

pola kempingowe i kamperowe.

Dofinansowanie w wysokości 200 zł, 300 zł lub 400 zł trafi bezpośrednio na numer telefonu turysty w postaci specjalnego bonu. W pierwszym etapie z programu będzie mogło skorzystać ok. 5 tys. turystów.

Obsługą programu zajmuje się Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). Przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą zgłaszać swoje obiekty noclegowe do programu od 24 marca, czyli od dziś. Termin mija 11 kwietnia. Z kolei turyści będą mogli starać się o bon od 20 kwietnia.

Bon będzie można wygenerować online i wykorzystać jako dopłatę do noclegów w wybranych obiektach. Turyści otrzymają go w formie elektronicznej (SMS-em na podany numer telefonu).

Z zapowiedzi władz regionu wynika, że z bonu będzie można skorzystać nie tylko w sezonie wiosennym i letnim.

