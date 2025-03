500 najbogatszych rodzin świata. Wiele z nich zarabia w Polsce miliardy

500 największych firm rodzinnych na świecie generuje już w sumie 8,8 biliona dolarów przychodów rocznie. Zatrudnia 25 mln ludzi w 44 krajach – wynika z najnowszego raportu firmy konsultingowej EY i szwajcarskiego Uniwersytetu w St. Gallen.

47 proc. największych przedsiębiorstw rodzinnych jest zlokalizowanych w Europie. Praktycznie co trzecia pochodzi z Ameryki Północnej, co piąta z Azji, a 6 proc. zarejestrowanych jest w innych częściach świata.

W jakich branżach działają największe firmy rodzinne?

Patrząc po samych przychodach, to najmocniejszym sektorem dla globalnych firm rodzinnych jest handel. Spośród prawie 9 bln dolarów przychodów dla wszystkich 500 rodzinnych przedsiębiorstw, te zajmujące się handlem wypracowały prawie jedną czwartą tej kwoty. Drugi najbardziej intratny obszar działalności to szeroko pojęte dobra konsumpcyjne, czyli na przykład żywność, napoje, ale też wyroby tytoniowe czy alkohol. Na trzecim miejscu uplasował się sektor mobilności, czyli przede wszystkim producenci pojazdów czy części.

Najstarsza firma świata

Wcale nie jest tak, że im firma starsza, tym zarabia więcej. Spośród 500 największych firm rodzinnych na świecie, te, które osiągają największe przychody mają od 51 do 75 lat historii, czyli powstały po II wojnie światowej. Te, które przychodów osiągają najmniej i są zresztą najsłabiej reprezentowane to albo te najmłodsze (0-25 lat działania), albo te najstarsze z ponad 200-letnią historią.

Rekordzistką pod względem wieku jest japońska spółka Takenaka. To jedna z najstarszych firm budowlanych i architektonicznych na świecie. Jej początki datuje się na 1610 r. Polacy walczyli wtedy z Carską Rosją w słynnej bitwie pod Kłuszynem, która dzięki talentom hetmana Stanisława Żółkiewskiego zapewniła wygraną Rzeczypospolitej Obojga Narodów i potwierdziła dominację polsko-litewskiej siły w ówczesnej Europie.

Trzy największe koncerny rodzinne świata

Największą firmą rodzinną działającą obecnie na świecie jest amerykański Wallmart. Zatrudnia ponad 2 mln ludzi. Działa głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też Kanadzie czy Meksyku. Założona w 1962 r. nieprzerwanie należy do rodziny Waltonów. Chociaż latami spekulowano o wejściu Amerykanów do Polski, to nic się takiego nie wydarzyło, a w kwestii handlu rządzą u nas Portugalczycy z Biedronki, Niemcy z Lidla i Kauflanda czy Tomasz Biernacki, najbogatszy Polak według zeszłorocznej Listy 100 Wprost, od sieci marketów Dino.

Drugie miejsce należy do Grupy Volkswagen, która wypracowuje ponad 350 mld dolarów przychodów rocznie. Założona w 1937 r. w Berlinie, nadal należy do austriacko-niemieckiej familii Porsche–Piëch. Volkswagen pozostaje również największym niemieckim inwestorem w Polsce. Tylko dwie jego największe spółki zarejestrowane w Polsce przyniosły w zeszłym roku ponad 46 mld zł przychodów. Prowadzi u nas cztery zakłady produkcyjne: dwa w Poznaniu, jeden we Wrześni i ostatni w Swarzędzu.

Na ostatnim miejscu podium ze 179 mld dolarów przychodów osiąganych rocznie stanęła niemiecka grupa Schwarz. To drugi największy koncern handlowy na świecie od znanych sieci marketów Lidl, Kaufland czy firmy PreZero od gospodarki odpadami. Te wszystkie przedsiębiorstwa działają również w Polsce.

Pełne zestawienie 500 największych firm rodzinnych świata jest dostępne na zagranicznych stronach firmy EY. Poniżej publikujemy pierwszych 20 miejsc.

20 największych firm rodzinnych

Miejsce Nazwa spółki Kraj pochodzenia Przychody (mld $) Rok założenia Liczba zatrudnionych Rodzina 1 Walmart Inc. USA 648.13 1962 2,149,000 Walton 2 Volkswagen Group Niemcy 356.71 1937 684 Porsche / Piëch 3 Schwarz Group Niemcy 179.09 1930 575 Schwarz 4 Cargill, Inc. USA 177.00 1865 160 Cargill-MacMillan 5 Ford Motor Company USA 176.19 1903 177 Ford 6 Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Niemcy 168.12 1916 155 Quandt 7 Tata Sons Ltd. Indie 165.00 1917 1,028,000 Tata 8 Koch Industries, Inc. USA 125.00 1940 120 Koch 9 Comcast Corporation USA 121.57 1963 186 Roberts 10 Reliance Industries Ltd. Indie 109.90 1966 389 Ambani 11 SK Inc. Korea Płd 101.38 1953 118 Chey 12 Robert Bosch GmbH Niemcy 99.99 1886 429 Bosch 13 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Francja 93.14 1987 213 Arnault 14 MSC Group Szwajcaria 92.60 1970 213 Aponte 15 ALDI SÜD Group Niemcy 91.76 1913 50 Albrecht 16 JBS S.A. Brazylia 72.92 1953 270 Batista 17 Idemitsu Kosan Co. Ltd. Japonia 69.88 1911 14 Idemitsu 18 ArcelorMittal S.A. Luksemburg 68.28 1976 127 Mittal 19 Koç Holding Turcja 67.79 1926 119 Koç 20 Roche Holding Ltd. Szwajcaria 67.23 1896 104 Hoffmann / Oeri

