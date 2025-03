Znana sieć wycofuje zabawkę ze sprzedaży. „Ryzyko zadławienia”

Sieć TEDi wycofała ze sprzedaży zabawkę dla dzieci – drewniane puzzle „Zwierzęta leśne”.

„Testy wykazały, iż małe części mogą stanowić ryzyko zadławienia. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia, nie zaleca się dalszego użytkowania produktu” – wyjaśnia sieć w swoim komunikacie, jednocześnie informując, że produkt był dostępny w sprzedaży od 28.10.2024 do 19.03.2025.

Wyprodukowana w Chinach zabawka ma numer: 20772007021000000500. Klienci, którzy kupili wycofany produkt mają możliwość jego zwrotu. „Mogą Państwo zwrócić powyższy produkt lub wymienić na inny o tej samej wartości 25,00 zł w dowolnym sklepie TEDi” – deklaruje sieć.

UOKiK informuje o wycofanej zabawce

O sprawie informuje także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jak podkreśla w swoim komunikacie, właściwym podmiotem do udzielania szczegółowych informacji konsumentom.

„Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów” – kończy swój komunikat UOKiK.

TEDi wycofuje już drugi produkt

To już drugi w tym roku produkt wycofany z oferty TEDi. Pod koniec lutego sieć poinformowała o wycofaniu girlandy „Chili” ze sprzedaży. „Testy wykazały, iż małe części mogą stanowić ryzyko zadławienia. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia nie zaleca się dalszego użytkowania produktu” – czytamy w komunikacie. Girlanda „Chili” była dostępna w sprzedaży od 03.02.2024 do 20.02.2025. Jak podkreśliła sieć, klienci mogą zwrócić produkt lub wymienić go na inny o tej samej wartości – 14 zł – w dowolnym sklepie TEDi.

