Rossmann wycofał dwa produkty. Sieć apeluje o ich szybki zwrot

Rossmann poinformował o usunięciu ze swoich placówek partii dwóch produktów od Joyfood Sp. z o.o., wprowadzonych na rynek pod marką Zdrowe Pola. W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto w nich ciała obce. W pyłku kwiatowym stwierdzono obecność martwych pszczół oraz ich części, w nasionach chia tej samej marki odkryto zanieczyszczenie pochodzenia roślinnego. – Traktujemy ten incydent bardzo poważnie. Zobowiązaliśmy naszych dostawców do podjęcia działań w celu zwiększenia kontroli surowca w zakresie poziomu obecności ciał obcych – napisał Rossmann w komunikacie.

Wycofane przez Rossmanna produkty

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące wycofanych produktów:

Pyłek kwiatowy

Producent: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. Stróże 235, 33-331 Stróże

Wprowadzony do obrotu przez: Joyfood Sp. z o.o. pod marką Zdrowe Pola

Numer partii: 1/23.09.24.304

Data minimalnej trwałości: 2026-08-31

Nasiona chia

Dostawca: Eko Ziarna Sp. z o.o., Króla Stefana Batorego 7/2, 47-400 Racibórz

Wprowadzony do obrotu przez: Joyfood Sp. z o.o. pod marką Zdrowe Pola

Numer partii: P-CHN-C-OF-09-072024-313

Data minimalnej trwałości: 2026-08-31

Rossman apeluje do klientów, którzy zakupili wymienione wyżej produkty o ich natychmiastowy zwrot do najbliższej placówki. – Prosimy wszystkich klientów, którzy zakupili produkt, o jego niespożywanie i zwrot produktu do najbliższego sklepu Rossmann, w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu – apeluje sieć, podkreślając, że nie trzeba okazywać dowodu zakupu.

W ostatnim czasie informowaliśmy, że IKEA wycofuje z rynku girlandy LED i lampy LED z niespełniającą norm wtyczką, które należą do serii LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ i UTSUND.

Sieć zaapelowała do wszystkich, którzy nabyli wadliwe girlandy LED lub lampy LED z serii LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ i UTSUND, aby zaprzestali używania tych produktów i skontaktowali się z IKEA. Ze względu na wadę produkcyjną wtyczka w wycofywanych produktach nie spełnia norm bezpieczeństwa i może grozić porażeniem prądem. Wycofywane produkty można rozpoznać po oznaczeniu sterownika LED, po dacie na sterowniku LED, a także po oznaczeniu wtyczki.

