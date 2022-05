Już za rok iPhone’y mogą być tak dobre, jak smartfony z Androdiem

Ming-Chui Kuo, analityk branży technologicznej z tajwańskiej firmy TF International Securities Group, poinformował, że według jego informacji Apple ma wprowadzić USB-C w nowych iPhone’ach w drugiej połowie 2023 roku. Przejście na tę technologię pozwoli Apple zastosować szybsze ładowarki, co skróci czas ładowania, a także szybszy transfer danych po kablu.

Nowe modele iPhone’ów prezentowane są i wchodzą do sprzedaży jesienią każdego roku. Jeśli przewidywania Ming-Chui Kuo się sprawdzą, oznaczałoby to, że kolejny iPhone (14) będzie jeszcze wyposażony w port Lighitning. Dopiero iPhone 15, który zadebiutuje jesienią 2023, otrzyma port, który od wielu lat jest już standardem wśród wszystkich pozostałych producentów.

USB-C jest zdecydowanie lepszym standardem

USB-C jest standardem używanym przez praktycznie całą branżę elektroniki użytkowej i obecnie wspiera transfer danych z prędkością do 40 gigabajtów na sekundę. Natomiast Lightinging jest obsługiwane wyłącznie przez produkty Apple i to nie wszystkie. Port służy do ładowania iPhone’ów od 2012 roku, ale już niektóre najnowsze tablety iPad oraz laptopy MacBook Air są zasilane przez port USB-C.

USB-C daje także możliwość znacznie szybszego ładowania baterii w urządzeniach elektronicznych z mocą do 100W i natężeniem 5A, natomiast maksymalna moc i natężenie standardu Lightning to 20W/2,4A.

Plotki o porzuceniu portu Lightning na rzecz USB-C w iPhone’ach pojawiają się już od lat i tak samo od lat Apple obstaje przy swoim zastrzeżonym standardzie. Nawet Ming-Chui Kuo przewidywał jeszcze w zeszłym, że Apple nie zrezygnuje z portu Lightning „w najbliższej przyszłości”.

Apple może być ostatecznie zmuszone do zmiany standardów przez Unię Europejską, która chce wprowadzić dyrektywę nakazującą obecność portów USB-C do ładowania we wszystkich urządzeniach elektronicznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Kto będzie pierwszy? Europolitycy z dyrektywą, czy Apple przyzna się, że ich rozwiązanie nie jest lepsze od reszty?

