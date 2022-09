PlayStation VR2 na nowym materiale. Sony mówi o „nowym realizmie”

Firma Sony niedawno opublikowała nowy materiał, pokazujący elementy przygotowywanych gogli rzeczywistości wirtualnej – PlayStation VR2. Na krótkim trailerze oprócz sprzętu widzimy też parę ujęć z gier VR Horizon: Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man’s Sky, Resident Evil Village.

Sony pokazało trailer PlayStation VR2

Około 2-minutowe wideo szybko przechodzi przez wiele nowości w headsecie mającym zastąpić PlayStation VR. Wśród nowości są między innymi wewnętrzny ekran 4K HDR (2x OLED o rozdzielczości 2000x2040 na jedno oko). Wyświetlacze mają oferować 110-stopniowe pole widzenia.

Nowością jest także funkcja śledzenia wzroku, która ma pomóc w szybkiej nawigacji po systemach czy w grach. Gogle będą wiedziały, gdzie patrzymy i w ten sposób bardzo naturalnie wybierzemy nową broń czy skupimy się na interesującym nas szczególe. Inne ciekawostki to ulepszone spusty w technologii adaptive trigger, które wykryją już umieszczenie palca na przycisku, oraz wprowadzenie technologii haptycznej do kontrolerów.

PlayStation VR2 ma też łączyć się z konsolą PlayStation 5 za pomocą tylko jednego przewodu, przesyłającego wszystkie dane audio i wideo. Ma to znacznie poprawić łatwość używania, bo potykanie się o kable dość znacznie obniża jakość zabawy w VR. Za audio będzie zaś odpowiadać technologia Tempest 3D Audiotech.

PlayStation VR2 – premiera i gry

Premiera PlayStation VR2 ma się odbyć „na początku 2023 roku”, a starsze gry nie będą działać na nowych goglach. Jeszcze w maju 2022 roku szef Sony Interactive Entertainment Jim Ryan zapowiedział jednak, że firma przygotuje ponad 20 gier na premierę nowych gogli VR. Portfolio ma zawierać zarówno tytuły przygotowane bezpośrednio przez Sony, jak i porty starszych produkcji oraz mniejsze tytuły.

Czytaj też:

GTA 6 z ogromnym wyciekiem. Haker ujawnił szczegóły i grozi firmie