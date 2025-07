Ten błąd kosztuje fortunę. Zmieniasz PIN? Nie wybieraj tych cyfr

Wielu użytkowników kart płatniczych nie przywiązuje wystarczającej wagi do bezpieczeństwa swojego kodu PIN. Choć powinien on być znany wyłącznie właścicielowi karty, część osób wybiera łatwe do zapamiętania ciągi cyfr, które są także łatwe do odgadnięcia. To poważny błąd, który może prowadzić do utraty pieniędzy w przypadku kradzieży karty.

Proste kody

Stosowanie prostych kodów, takich jak powtarzające się cyfry (np. 1111), ciągi liczb (np. 1234) czy daty osobiste (np. dzień urodzenia), może wydawać się wygodne, ale znacząco obniża poziom ochrony finansów. W razie utraty karty, złodziejowi znacznie łatwiej jest odgadnąć taki PIN i uzyskać dostęp do środków na koncie.

Z danych opublikowanych przez "Data Genetics", a przytoczonych przez „Daily Mail”, wynika, że w analizie obejmującej 3,4 miliona kodów PIN, najczęściej wybieranym przez użytkowników był ciąg 1234. Aż 11 proc. badanych stosowało właśnie ten kod. Inne często spotykane kombinacje to m.in.:

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Eksperci ostrzegają, by unikać tych najpopularniejszych numerów, ponieważ ryzyko ich złamania przez osobę trzecią jest wyjątkowo wysokie. Dodatkowo wiele osób popełnia kardynalny błąd, zapisując swój PIN na kartce trzymanej w portfelu lub nawet bezpośrednio na karcie. Takie działanie w przypadku kradzieży czy zgubienia portfela niemal gwarantuje utratę środków.

Dodatkowe zabezpieczenie

Warto również korzystać z funkcji dwustopniowego uwierzytelniania oferowanego przez bankowe aplikacje mobilne. Każda operacja – z wyjątkiem płatności zbliżeniowych – wymaga wówczas potwierdzenia w aplikacji, co dodatkowo zabezpiecza nasze finanse.

Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak wybór unikalnego kodu PIN i unikanie jego zapisywania, może uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dzięki temu korzystanie z karty staje się nie tylko wygodne, ale i bezpieczne.

