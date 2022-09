Polska premiera Huawei Nova 10. Oto co potrafią smartfony

Nova 10 i Nova 10 Pro mają być serią przyciągającą uwagę i rzeczywiście – design z przyciągającymi uwagę pierścieniami i w ekskluzywnych odcieniach szarości i czerni może się podobać. Producent przekonuje też, że smartfony są niezwykle smukłe i lekkie, mimo imponujących ekranów i osiągów. Co potrafią urządzenia? Przejdźmy do szczegółów.

Seria Huawei Nova 10 – aparaty

Firma Huawei położyła duże skupienie na przednim aparacie, bo telefony mają być gratką dla fanów selfie. Smartfon Nova 10 cechuje się przednią kamerką z ultraszerokokątnym obiektywem (110 stopni) i imponującą matrycą 60 MP.

Wersja Nova 10 Pro dokłada do tego jeszcze drugi obiektyw 8 MP, przeznaczony specjalnie do zbliżeń i portretów. Dzięki temu telefon jest pierwszym w historii z system dwóch kamer przednich – chwali się producent.

Przednie „oczka” potrafią też nagrywać wideo w rozdzielczości 4K oraz mają szybki autofokus z poczwórną detekcją fazy. Ciekawostką jest tryb rejestrowania obrazu z obu aparatów jednocześnie, dowolnie łącząc jednostki z przodu i z tyłu urządzenia.

Jeśli o tym mowa – główna jednostka aparatu także ma dwa obiektywy. Podstawowy z nich to RYYB Ultra Vision o rozdzielczości 50 MP, a dodatkowo do naszej dyspozycji oddano soczewkę szerokokątną 8 MP. Całość zamyka miernik głębi.

Seria Huawei Nova 10 – ekran i system

W przypadku ekranu też występują pewne różnice. Nova 10 ma wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, a wersja Nova 10 Pro – 6,78 cala. Oprócz przekątnej są jednak bliźniakami. Ekrany OLED mają rozdzielczość 2652 x 1200 px i odświeżanie do 120 Hz.

Sercem telefonów linii Nova 10 jest procesor Snapdragon 778G. Obie opcje posiadają też 8 GB RAM. Nova 10 ma na pokładzie 128 GB miejsca na dane, a wersja Pro – 256 GB. Bateria podstawowej wersji smartfona mierzy 4000 mAh i wspiera ładowanie 66 W. Oznacza to ładowanie od zera do 100 proc. w ok. 38 minut. Nova 10 pro ma ogniwo 4500 mAh z SuperCharge o mocy 100 W.

Seria Huawei Nova 10 – premiera i ceny

Przedsprzedaż urządzeń Huawei Nova 10 i Nova 10 Pro potrwa od 28 września do 9 października bieżącego roku. W ramach promocji zamawiający nowe telefony firmy dostaną słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł. Oficjalna data sklepowej premiery telefonów to zaś 10 października 2022 r.

Ceny kształtują się następująco:

Cena Huawei Nova 10 (8 GB RAM, 128 GB) – 2 499 zł ,

(8 GB RAM, 128 GB) , Cena Huawei Nova 10 Pro (8 GB RAM, 256 GB) – 2 999 zł.

Producent zapowiedział, że na rynek trafi także trzeci telefon z serii – Huawei Nova 10 SE. Więcej szczegółów firma planuje podać w drugiej połowie października.

