Apple się poddaje. iPhone'y będą miały USB-C

Greg Joswiak – starszy wiceprezes ds. marketingu Apple – przyznał, że firma wprowadzi złącza USB-C w iPhone'ach. Menedżer przekonywał, że Apple będzie stosować się do nowego prawa Unii Europejskiej tak samo jak do wszystkich innych praw.

Dyrektor Apple potwierdza USB-C w iPhone'ach

Podczas wtorkowej konferencji Wall Street Journal Tech Live w Kalifornii Joswiak stwierdził, że Apple „będzie musiało się dostosować” do nowego prawa UE. Jego postawa nadal była jednak dość obronna.

Wiceprezes przypomniał, że firma prowadziła blisko 10-letnią batalię ze Wspólnotą. Wcześniej UE chciało, by wszystkie iPhone'y zostały wyposażone w złącze micro-USB, które dziś powoli odchodzi do lamusa. Joswiak zaznaczył, że gdyby spółka się na to zgodziła, to nie mielibyśmy dziś ani portu Lightning, ani USB-C.

USB-C w iPhone 15?

Jak podała agencja Bloomberg, zmiana na port USB-C może się odbyć już w 2023 roku, przy premierze iPhone'a 15. Warto przypomnieć, że unijne prawo zobowiązuje firmy do wprowadzenia rozwiązania dopiero od 2024 roku.

Co ciekawe, Apple już wcześniej (i z własnej woli) zmieniło port Lightning na USB-C w wielu innych urządzeniach. Chodzi tu m.in. o komputery Mac, wiele wersji tabletów iPad oraz akcesoria producenta.

Wspólne ładowarki w UE od 2024 roku

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, parę dni temu Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła wprowadzenie jednolitych ładowarek do wszystkich urządzeń mobilnych, które będą sprzedawane na terenie UE.

Od 2024 roku na europejskim rynku będzie obowiązywał wspólny standard ładowarek. Obejmie on telefony komórkowe, tablety, słuchawki, czy inteligentne zegarki. Celem dyrektywy ma być ułatwienie życia konsumentom, a także ograniczenie ilości elektrośmieci.

Nowe przepisy mają sprawić, że użytkownik zmieniający telefon, czy tablet, będzie mógł korzystać z ładowarki do poprzedniego. Wspólnota ma zamiar nałożyć obowiązek wyposażenia wszystkich telefonów, tabletów i aparatów cyfrowych na europejskim rynku w wejście do ładowania oraz ładowarkę typu USB-C.

Producent iPhone'ów chce produkować elektryczne auta